У Болгарії стартували парламентські вибори

Головна Світ Політика
search button user button menu button

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: ОБСЄ

Вранці 19 квітня у Болгарії відкрилися виборчі дільниці для голосування на позачергових парламентських виборах. Це вже восьме загальнонаціональне волевиявлення за останні п'ять років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Голосування стартувало о 07:00 і триватиме до 20:00 за місцевим часом. Право голосу мають близько 6,5 млн болгар.

Судячи з опитувань громадської думки напередодні виборів, лідером перегонів є партія колишнього президента Румена Радева. Її рейтинг нині становить близько 35%, що демонструє зростання популярності у порівнянні з минулим місяцем.
І хоч цей результат може стати одним із найвищих для однієї політичної сили за останні роки, його все одно недостатньо для формування самостійної парламентської більшості. Як пише видання, це означає, що Болгарію, ймовірно, чекають складні коаліційні переговори, які в минулому вже неодноразово заходили у глухий кут.

До слова, напередодні виборів виконувач обов'язків прем'єр-міністра Андрей Гюров заявив про запровадження безпрецедентно жорстких заходів для боротьби з підкупом виборців та маніпуляціями. Уряд прагне забезпечити прозорість процесу, щоб уникнути чергового витка недовіри до результатів, оскільки раніше це вже ставало причиною частих розпусків парламенту.

О 20:00 за місцевим часом, одразу після закриття дільниць, очікують перші дані екзитполів.

Нагадаємо, після поразки прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана позачергові вибори в Болгарії набули для Росії додаткового значення, адже Москва прагне відновити опори підтримки в Європейському Союзі.

РФ уже намагалася втрутитися у волевиявлення в Болгарії. За кілька місяців до парламентських виборів, оголошених у січні, мережа акаунтів у соцмережах розпочала активну діяльність із просування нещодавно створеної болгарської політичної партії Румена Радева, фаворита на посаду прем'єр-міністра Болгарії, лояльного до Кремля.

До слова, Болгарія офіційно попросила Європейський Союз допомогти в боротьбі з втручанням Росії напередодні парламентських виборів. 

Читайте також:

Теги: вибори Болгарія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Урок для кожного після Угорщини
Угорщина після Орбана: обережний оптимізм для України
14 квiтня, 14:04
Україна вже має досвід створення спеціальних виборчих дільниць для голосування військових
Демократія в берцях. Як Україні організовувати голосування військових у часи незалежності Війна і вибори
15 квiтня, 10:30
48-річний Еммануель Грегуар раніше обіймав посаду заступника мера Парижа
Париж обрав нового мера: ним став соціаліст Еммануель Грегуар
23 березня, 02:41
Катерина Шкльода була єдиною кандидаткою, яку винесли на розгляд комісій
Секретарем Луцької міської ради стала Катерина Шкльода: що про неї відомо
25 березня, 13:27
Демократка Емілі Грегорі володіє фітнес-компанією, що спеціалізується на роботі з вагітними жінками та молодими матерями
Соратник Трампа програв вибори в окрузі його резиденції: подробиці
25 березня, 15:15
Президент Сполучених Штатів заявив, що має високий рівень підтримки у Венесуелі
«Швидко вивчу іспанську і балотуватимусь». Трамп зробив заяву про вибори у Венесуелі
7 квiтня, 10:19
Мадяр виступив на переможному мітингу в Будапешті
«Росіяни, геть додому». У Будапешті святкують перемогу Мадяра (фото, відео)
13 квiтня, 00:58
Атака на Чернігівщину, вибори в Угорщині: головне за ніч
Атака на Чернігівщину, вибори в Угорщині: головне за ніч
13 квiтня, 05:00
Національній виборчій комісії опублікували дані, згідно з якими, явка станом на 18:30 склала 77,80%
В Угорщині закрилися виборчі дільниці, явка досягла рекордно високого рівня
12 квiтня, 21:16

Політика

«Можна мені трохи?». Трамп пожартував про психоделіки
«Можна мені трохи?». Трамп пожартував про психоделіки
Іран заявив про стратегічну перемогу над США
Іран заявив про стратегічну перемогу над США
Стефанишина закликала США поновити санкції проти російської нафти
Стефанишина закликала США поновити санкції проти російської нафти
The Atlantic: Україна більше не покладається на США
The Atlantic: Україна більше не покладається на США
Лідер «Хезболли» назвав умови для тривалого миру
Лідер «Хезболли» назвав умови для тривалого миру

Новини

Радониця: традиції, як правильно поминати та заборони в батьківський вівторок
Сьогодні, 07:00
В Україні невеликі дощі: погода на 19 квітня 2026
Сьогодні, 06:26
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 18 квітня 2026
Вчора, 05:59
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
17 квiтня, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
16 квiтня, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua