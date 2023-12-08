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Парламент Болгарії здолав вето президента на БТРи для України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Парламент Болгарії здолав вето президента на БТРи для України
фото з відкритих джерел

Пропозицію подолати вето було прийнято 161 голосом «за»

Сьогодні, 8 грудня, Національні збори Болгарії  проголосували за подолання вето президента Румена Радева щодо угоди між міністерством внутрішніх справ Болгарії та Міністерством оборони України про постачання Болгарією старих бронетранспортерів (БТР) Україні, ратифікованої парламентом минулого місяця. Про це повідомляє The Sofia Globe.

Пропозицію подолати вето було прийнято 161 голосом «за», 55 депутатів проголосували «проти».

Конституція Болгарії надає главі держави обмежене право вето, дозволяючи президенту повертати закони до Національних зборів для подальшого обговорення. У свою чергу парламент може скасувати вето президента простою більшістю голосів або прийняти вето та переглянути ветовані положення.

З моменту вступу на посаду в січні 2017 року Радєв вільно використовував владу, зауважує видання, і це було його 34-е вето. Національна асамблея скасовувала вето в майже усіх випадках – окрім п’яти.

Раніше прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков висловив впевненість, що більшість у парламенті відхилить вето, накладене президентом країни Руменом Радєвим на угоду про постачання Україні 100 одиниць бронетехніки.

Нагадаємо, 7 грудня Комітет з питань оборони в парламенті Болгарії прийняв сьогодні рішення про надання додаткової військової допомоги Україні.

Раніше повідомлялося, що президент Болгарії  Румен Радев наклав вето на відправку Україні 100 бронетранспортерів.

 

Теги: озброєння Болгарія

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