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Боррель дав оцінку мирному плану Китаю

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Боррель дав оцінку мирному плану Китаю
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель
Фото: Associated Press

Євросоюз аналізуватиме документ, однак уже зараз зрозуміло, що позиція Китаю щодо війни в Україні не змінилася

Ідеї, запропоновані Китаєм для врегулювання війни в Україні, не можна назвати «мирними», а сам документ ставить жертву та агресора на один рівень. Таку думку висловив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

У його повідомленні йдеться, що Євросоюз проаналізує документ, проте вже зараз зрозуміло, що він висловлює колишню позицію Китаю.

«Насправді це не мирний план, і в основному він повторює добре відомі тези китайського керівництва, деякі з яких ми поділяємо, хоча важливі (тез – ред.) відсутні. Звичайно, ми його розберемо, але вже зараз зрозуміло, що ключова проблема полягає в тому, що він фактично не відрізняє агресора від жертви, ставить сторони на однаковий рівень», – заявив дипломат.

Коментуючи широку картину світу, Боррель також відзначив глобальні кризи міжнародної спільноти накопичуються, а водночас реакція на це «або заблокована, або неадекватна».

«Лідерства та єдності не вистачає. Російська війна та напруженість у відносинах між Китаєм та США рвуть тканину того, що ми часто називаємо «міжнародним порядком, заснованим на правилах», – зауважив він.

Нагадаємо, Китай опублікував так званий мирний план зі своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України. Документ із назвою «Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи» опублікувало міністерство закордонних справ країни. У запропонованому плані є 12 пунктів

Свої оцінки ідеям Китаю вже дали США та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Водночас Казахстан підтримав мирний план Китаю щодо України.

Теги: Європейський союз Китай війна

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