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Боррель заявив про відсутність альтернатив «плану Зеленського»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Боррель заявив про відсутність альтернатив «плану Зеленського»
Боррель закликав підтримати ініціативу Зеленського
фото з відкритих джерел

За словами голови дипломатії ЄС, інші плани від Китаю, Бразилії та африканських країн не спрацюють

Євросоюз не бачить альтернатив «плану Зеленського» щодо врегулювання конфлікту в Україні. З такою заявою виступив голова зовнішньополітичної служби Європейського союзу  Жозеп Боррель.

За словами дипломата, сценарій вирішення кризи, якого дотримується український лідер, є єдиним сценарієм врегулювання конфлікту, який обговорюється на світовій арені.

«Є інші плани – від Китаю, Бразилії, африканських країн, але всі вони були відхилені»,  – підкреслив Боррель, виступаючи на пресконференції за підсумками засідання неформальної зустрічі глав МЗС країн ЄС в іспанському Толедо.

Нагадаємо, початку повномасштабного вторгнення в Україну ЄС запровадив 11 раундів все більш жорстких санкцій проти Росії. Деякі люди стверджують, що ці санкції не спрацювали. Це просто неправда. Протягом року вони вже значно обмежили можливості Москви, спричинивши значну фінансову напругу, відрізавши країну-агресора від ключових ринків і значно погіршивши промисловий і технологічний потенціал Росії. Щоб зупинити війну,  потрібно триматися курсу. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель у статті для свого блогу під назвою «Так, санкції проти Росії працюють».

«Наші обмежувальні заходи, якщо використовувати технічно правильний термін, є безпрецедентними за своїм масштабом, вони зосереджені на ключових секторах російської економіки, які мають вирішальне значення для військових зусиль Москви. Крім того, ЄС також наклав заборону на поїздки та заморозив активи понад 1500 осіб і майже 250 організацій»,  – пише Боррель.

Імпорт із Росії до Євросоюзу минулого року впав майже на 60%, у першому кварталі цього року скорочення перевищило 75%,  «Порівняно з 2021 роком, 58% від загального обсягу імпорту ЄС із Росії вже було урізано 2022 року.

Імпорт неенергетичних товарів із Росії скоротився майже на 60%, причому найбільш помітне падіння припало на залізо та сталь, дорогоцінні метали та деревину. Ця динаміка посилюється: скорочення імпорту неенергетичних товарів за перший квартал 2023 року – 75%, а для енергетичних товарів падіння ще більше – мінус 80%»,  – зазначив він.

Скоротилося і вивезення товарів з Євросоюзу до Росії, зазначив Боррель. За його даними, санкції охопили 54% експорту з ЄС до Росії, який був у 2021 році. Зниження загального експорту 2022-го склало 52% порівняно із середньорічним рівнем минулих років, зазначив глава європейської дипломатії. 

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Теги: санкції літак дорогоцінні метали залізо

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