Російський солдат розстріляв своїх сплячих товаришів по службі: деталі

Інцидент стався вночі біля населеного пункту Новопокровка Запорізької області

На окупованій території Запорізької області колишній російський ув’язнений розстріляв 10 своїх сплячих товаришів по службі й утік. Про це повідомляє «Досьє Шпигуна».

Злочин скоїв Федорченко Максим Андрійович, військовий 2-ї штурмової роти V. Інцидент стався вночі біля населеного пункту Новопокровка. Солдат відкрив вогонь по сплячих військовослужбовцях свого підрозділу, після чого втік у напрямку селища Пологи.

Російські військові розшукують зловмисника.

Раніше, військовослужбовець у Забайкальському краї Росії застрелив вісім товаришів по службі у військовій частині в селищі Горний, ще двоє солдатів дістали поранення. У міністерстві оборони Росії повідомили, що підозрюваного в нападі затримали.