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Російський солдат розстріляв своїх сплячих товаришів по службі: деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Російський солдат розстріляв своїх сплячих товаришів по службі: деталі
Почастішали випадки вбивств російськими солдатами своїх товаришів по службі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Інцидент стався вночі біля населеного пункту Новопокровка Запорізької області

На окупованій території Запорізької області колишній російський ув’язнений розстріляв 10 своїх сплячих товаришів по службі й утік. Про це повідомляє «Досьє Шпигуна».

Злочин скоїв Федорченко Максим Андрійович, військовий 2-ї штурмової роти V. Інцидент стався вночі біля населеного пункту Новопокровка. Солдат відкрив вогонь по сплячих військовослужбовцях свого підрозділу, після чого втік у напрямку селища Пологи.

Російський солдат розстріляв своїх сплячих товаришів по службі: деталі фото 1

Російські військові розшукують зловмисника.

Раніше, військовослужбовець у Забайкальському краї Росії застрелив вісім товаришів по службі у військовій частині в селищі Горний, ще двоє солдатів дістали поранення. У міністерстві оборони Росії повідомили, що підозрюваного в нападі затримали.

Теги: росія росіяни вбивство окупанти Запорізька область війна

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