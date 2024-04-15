Стало відомо, які види озброєнь використав Іран, атакуючи Ізраїль

Middle East Eye: при атаці на Ізраїль Іран використав БПЛА Shahed-136

Іранські офіційні особи не розголошують повний список використаного при атаці на Ізраїль озброєння, але деякі дані стали доступні Middle East Eye. За словами американського експерта з озброєння Джеффрі Льюїса, швидше за все, Тегеран використовував Shahed-136, які несуть близько 20 кг вибухівки.

Достеменно невідомо, які ракети були використані у суботу. Іран має у своєму арсеналі кілька типів крилатих ракет, пише видання. Зокрема Х-55 – ракету повітряного базування, яка несе ядерну зброю, з дальністю дії до 3000 км.

Військовий аналітик і дослідник Фабіан Хінц написав у Twitter (X), що найбільш ймовірною крилатою ракетою, яка використовувалася при атаці, була Paveh, яка є частиною сімейства крилатих ракет Soumar. Тегеран також має Khalid Farzh, сучасну протикорабельну ракету, яка може нести 1000 кг боєголовок і має дальність дії 300 км. Paveh має дальність дії 1650 км і, отже, здатна вражати Ізраїль. Хінц зазначив, що різні версії Paveh були продані Іраном єменським хуситам та іракським Силам народної мобілізації.

Для перехоплення іранських озброєнь Ізраїль та його союзники, найімовірніше, використовували системи Arrow та Iron Dome, ППО «Праща Давида» та «Залізний купол». За даними CNN, ВМС США збили балістичні ракети за допомогою системи протиракетної оборони Aegis, яка перебуває на борту двох американських есмінців. Офіційні особи Ізраїлю заявили, що Франція також брала участь у блокуванні іранської атаки, похвалили технології та радари, але подробиць участі Парижа у військовій операції не розголосили.

До слова, відбиття масованої атаки Ірану із застосуванням сотень дронів та балістичних ракет обійшлося Ізраїлю у 4-5 млрд шекелів ($1-1,3 млрд). Такі дані назвав генерал запасу Армії оборони Ізраїлю й фінансовий радник колишнього начальника штабу Рам Амінах в ефірі Ynet Studio.

За його словами, іранські БпЛА в основному збивалися авіацією, а для знищення балістичних ракет використовували ракети Arrow. Використання однієї ракети Амінах оцінив у $3,5 млн.

Генерал зазначив, що собівартість відбиття атаки для Ізраїлю перевищує витрати Ірану на її організацію вдесятеро. При цьому чистий бюджет ЦАХАЛу в 2023 році становив 60 млрд шекелів.

До слова, російські військові блогери припустили, що загроза воєнної ескалації на Близькому Сході, відверне увагу країн Заходу від України та від надання необхідної оборонної допомоги. Здатність ЗСУ відбивати атаки Росії напряму буде залежати від поновлення військової допомоги США. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські блогери вдалися до інформаційної операції, стверджуючи, що західні ЗМІ поступово перестануть висвітлювати війну в Україні, оскільки увага Заходу переключиться на ризик ескалації на Близькому Сході. Вони також припустили, що США та інші західні союзники України, можуть почати зволікати з поставками військової допомоги Києву, оскільки Захід почне віддавати пріоритет допомозі Ізраїлю.