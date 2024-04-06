Іран обіцяє «покарати сіоністський режим» – AP

Атака на іранський дипломатичний комплекс стала значною ескалацією довготривалої тіньової війни

Іран продовжує посилювати погрози Ізраїлю через авіаудар, у результаті якого загинуло сім людей та заявив, що «наші хоробрі чоловіки покарають сіоністський режим». Про це сказав командувач іранського Корпусу вартових ісламської революції, пише АР.

Видання пише, що удар, який багато хто приписує Ізраїлю, знищив консульський відділ посольства Ірану в Сирії. Атака на іранський дипломатичний комплекс стала значною ескалацією довготривалої тіньової війни. Ізраїль готується до відповіді Ірану.

Нагадаємо, що Ізраїль авіаударом зруйнував консульство Ірану в Сирії.

Джерела агенства в ліванських службах безпеки повідомили, що одним із загиблих під час авіаудару був генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових революції Ірану.

За інформацією іранських ЗМІ, під час ізраїльського удару загинули п'ятеро людей. Сирійське державне інформаційне агентство SANA повідомило про невизначену кількість загиблих і поранених.

Згодом 4 квітня у ЗМІ з'явилася інформація, що внаслідок цього Іран може атакувати Ізраїль протягом найближчих 48 годин. Видання зазначає, що американська розвідка ЦРУ попередила Ізраїль про військову відповідь з боку Ірану протягом 48 годин.

На фоні ймовірного нападу Ірану на території Ізраїлю блокують GPS, щоб порушити можливу роботу ракет і безпілотників. Також армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про припинення всіх відпусток для солдатів, які служать у бойових частинах.