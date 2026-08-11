Дрони вразили новий хаб Wildberries під Воронежем

Об'єкт у Новоусманському районі опинявся під ударом і раніше

У селі Александрівка розташовані два гігантські маркетплейс-хаби – Wildberries і Ozon

Дрони уразили логістичний хаб Wildberries у селі Александрівка Новоусманського району Воронезької області в ніч на 11 серпня. Оскільки поряд з об'єктом розташований не менш масштабний склад Ozon, під удар міг потрапити і він. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали Supernova+ та Exilenova+.

Що відомо про об'єкт

Комплекс у Александрівці відкрили в листопаді 2025 року, хоча угоду про його будівництво уклали ще 2022-го. Це один із найбільших логістичних об'єктів Wildberries у Росії:

площа – 156 тис. м² (приблизно 22 футбольні поля);

вартість будівництва – близько 11 млрд рублів;

місткість – понад 90 млн товарних одиниць одночасно;

усередині прокладено майже 12 км конвеєрних ліній;

працює понад 90 роботів, ключові процеси автоматизовані;

трирівнева сортувальна система розрахована на 1,8 млн товарів на добу після виходу на повну потужність.

Сам Воронеж розташований приблизно за 250 км від міжнародно визнаного українсько-російського кордону – йдеться про географічну відстань по прямій, а не про довжину дороги.

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Не перша спроба

Об'єкт у Новоусманському районі опинявся під ударом і раніше. У ніч на 23 липня дрони атакували Воронеж і одразу два його логоцентри – тоді підтвердили пошкодження даху одного складу маркетплейсу й фасаду іншого. Утім, за даними осінтерів, попередні спроби уразити хаб у Воронежі до масштабних пожеж чи руйнувань не призводили.

Поруч – ще один гігант

За кілька кілометрів від хаба Wildberries в Александрівці розташований і логістичний центр іншого маркетплейсу – Ozon. Його площа – близько 110 тис. м², об'єкт включає сортувальний центр місткістю близько 40 млн товарів і заявленою добовою потужністю понад 900 тис. замовлень.

Додамо, що під час атаки 23 липня влада Воронезької області повідомляла про пошкодження складів одразу двох маркетплейсів, не називаючи компаній офіційно. Тож попри те, що моніторингові канали вказують саме на хаб Wildberries, повністю виключати попадання і по сусідньому об'єкту Ozon наразі не можна.

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Частина масштабної кампанії

Атаки на логістичну інфраструктуру Wildberries тривають із середини липня. За підрахунками, дрони вже пошкодили або знищили понад 15% усієї складської мережі компанії – щонайменше вісім об'єктів у Тамбовській, Московській, Ростовській та інших областях. Найбільших втрат Wildberries зазнав після удару 18 липня по логоцентру в Електросталі під Москвою.

Офіційного коментаря від губернатора Воронезької області Олександра Гусєва чи від самого Wildberries щодо цьогонічної атаки на момент публікації немає.

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фото: соцмережі

Нагадаємо, нещодавно Сили безпілотних систем ЗСУ підтвердили ураження ще одного логоцентру Wildberries – у селищі Красний Бір Ленінградської області.