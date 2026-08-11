Санкції проти Росії дійшли до вирішального етапу в Конгресі

Санкції проти Росії пройшли Сенат і дійшли до нижньої палати

Документ передбачив мита до 500%, а після голосування конгресменів його зможуть передати на підпис Трампу

Двопартійний законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та Ірану внесли до Палати представників США після того, як його підтримав Сенат. Документ передбачає нові обмеження проти російських банків і «тіньового флоту», а також мита до 500% на товари з Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресреліз конгресмена Браяна Фітцпатріка.

Сенат США 7 серпня підтримав законопроєкт 86 голосами «за», тоді як 11 сенаторів виступили проти. Тепер документ має пройти Палату представників.

Текст, внесений до нижньої палати Конгресу, ідентичний версії, яку вже схвалив Сенат. Це має значення для подальшої процедури: якщо Палата представників підтримає документ без змін, додатково погоджувати різні версії законопроєкту між двома палатами не доведеться.

Після цього документ зможуть передати на підпис президенту США Дональду Трампу.

Дату голосування в Палаті представників поки офіційно не назвали. Законопроєкт водночас отримав широку двопартійну підтримку. Серед його співавторів – понад 15 конгресменів від Республіканської та Демократичної партій.

Документ під назвою Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 до Палати представників вніс конгресмен Браян Фітцпатрік, співголова Українського кокусу Конгресу. Серед співавторів – Майкл Маккол, Стені Гойєр та голова Комітету зі збройних сил Майк Роджерс.

Законопроєкт передбачає санкції проти найбільших російських банків, заборону нових американських інвестицій у Росію та купівлі російського державного боргу. Обмеження також стосуються російського «тіньового флоту», за допомогою якого нафту перевозять в обхід санкцій.

Окремо документ дозволяє запровадити мита до 500% на товари з Росії та до 100% – на товари з країн, які найбільше купують російські нафту чи газ або допомагають обходити санкції. Законопроєкт також продовжує дію Закону про санкції проти Ірану до 2031 року.

Зняти передбачені законопроєктом санкції можна буде лише за умови, що Росія укладе мирну угоду, прийнятну для українського уряду, повністю припинить бойові дії та спроби повалити або підірвати українську владу.

Нагадаємо, 7 серпня Сенат США 86 голосами проти 11 схвалив законопроєкт, названий на честь покійного сенатора Ліндсі Грема, який був одним із головних авторів документа. Законопроєкт передбачає розширення санкцій проти Росії, її політичного та військового керівництва, фінансового сектору, а також механізми економічного тиску на країни, які продовжують закуповувати російські нафту й газ.