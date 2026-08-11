Головна Світ Політика
search button user button menu button

Санкції проти Росії дійшли до вирішального етапу в Конгресі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Санкції проти Росії дійшли до вирішального етапу в Конгресі
Санкції проти Росії пройшли Сенат і дійшли до нижньої палати
фото: dpa

Документ передбачив мита до 500%, а після голосування конгресменів його зможуть передати на підпис Трампу

Двопартійний законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та Ірану внесли до Палати представників США після того, як його підтримав Сенат. Документ передбачає нові обмеження проти російських банків і «тіньового флоту», а також мита до 500% на товари з Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресреліз конгресмена Браяна Фітцпатріка.

Сенат США 7 серпня підтримав законопроєкт 86 голосами «за», тоді як 11 сенаторів виступили проти. Тепер документ має пройти Палату представників.

Текст, внесений до нижньої палати Конгресу, ідентичний версії, яку вже схвалив Сенат. Це має значення для подальшої процедури: якщо Палата представників підтримає документ без змін, додатково погоджувати різні версії законопроєкту між двома палатами не доведеться.

Після цього документ зможуть передати на підпис президенту США Дональду Трампу.

Дату голосування в Палаті представників поки офіційно не назвали. Законопроєкт водночас отримав широку двопартійну підтримку. Серед його співавторів – понад 15 конгресменів від Республіканської та Демократичної партій.

Документ під назвою Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 до Палати представників вніс конгресмен Браян Фітцпатрік, співголова Українського кокусу Конгресу. Серед співавторів – Майкл Маккол, Стені Гойєр та голова Комітету зі збройних сил Майк Роджерс.

Законопроєкт передбачає санкції проти найбільших російських банків, заборону нових американських інвестицій у Росію та купівлі російського державного боргу. Обмеження також стосуються російського «тіньового флоту», за допомогою якого нафту перевозять в обхід санкцій.

Окремо документ дозволяє запровадити мита до 500% на товари з Росії та до 100% – на товари з країн, які найбільше купують російські нафту чи газ або допомагають обходити санкції. Законопроєкт також продовжує дію Закону про санкції проти Ірану до 2031 року.

Зняти передбачені законопроєктом санкції можна буде лише за умови, що Росія укладе мирну угоду, прийнятну для українського уряду, повністю припинить бойові дії та спроби повалити або підірвати українську владу.

Нагадаємо, 7 серпня Сенат США 86 голосами проти 11 схвалив законопроєкт, названий на честь покійного сенатора Ліндсі Грема, який був одним із головних авторів документа. Законопроєкт передбачає розширення санкцій проти Росії, її політичного та військового керівництва, фінансового сектору, а також механізми економічного тиску на країни, які продовжують закуповувати російські нафту й газ.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп США санкції росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головною метою будь-якого потенційного удару по країні НАТО буде спроба розколоти Альянс
Путін готує удар по НАТО: розвідка США назвала можливі сценарії
9 серпня, 18:35
Дональд Трамп володіє полями для гольфу та полюбляє проводити на них час
Схоже на обман. Мережа підозрює Трампа у фальшивій перемозі на турнірі з гольфу
5 серпня, 20:37
Компанія Iraqi Airways здійснила перший рейс до аеропорту Внуково
Росія та Ірак відновили пряме авіасполучення
4 серпня, 15:54
Головне за ніч 1 серпня
Російський удар по Києву, землетрус у Неаполі та катастрофа F-35: головне за ніч 1 серпня
1 серпня, 05:51
Едуард Сіренко був очільником Центру спецоперацій боротьби з тероризмом «Альфа» СБУ
Удар по виставці дронів: загинув ексочільник Центру «Альфа» СБУ
25 липня, 16:34
Зеленський зустрівся послом США при НАТО Метью Вітакером
Більше ракет для Patriot. Зеленський повідомив про нові домовленості зі США
22 липня, 17:52
Морський дрон «Мамай» влучив у танкер Avero
СБУ уразила російський танкер і три нафтобази: момент влучання потрапив на відео
19 липня, 12:28
Росія облаштувала військові позиції біля дитсадка та школи в Криму
Окупанти розмістили окопи поруч із дитсадком у Криму
13 липня, 20:07
Діти народилися у 2009–2013 роках і на момент окупації перебували в державних закладах Криму
Суд у Страсбурзі розгляне справу про викрадення Росією дітей із Криму
12 липня, 07:45

Політика

The War Zone: системи ППО охороняють Трампа під час гри в гольф (фото)
The War Zone: системи ППО охороняють Трампа під час гри в гольф (фото)
Польський депутат запропонував відправляти безробітних українців на війну
Польський депутат запропонував відправляти безробітних українців на війну
Башара Асада засуджено до смертної кари
Башара Асада засуджено до смертної кари
Путін приїхав у Новосибірськ. Місто терміново відремонтували, а жителі отримали дивні заборони
Путін приїхав у Новосибірськ. Місто терміново відремонтували, а жителі отримали дивні заборони
Російський «шахед» залетів у Молдову під час атаки на Одещину
Російський «шахед» залетів у Молдову під час атаки на Одещину
Посол Британії розповів, як Лондон може допомогти Україні з ППО
Посол Британії розповів, як Лондон може допомогти Україні з ППО

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
188K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
67K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua