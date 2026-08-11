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Кремль уже визначив цифри. Стало відомо, як Росія проведе «вибори» на окупованих територіях

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Кремль уже визначив цифри. Стало відомо, як Росія проведе «вибори» на окупованих територіях
Вибори до Державної думи РФ призначено на 20 вересня 2026 року
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Кремль планує забезпечити явку понад 65–70% та не менше 70% голосів за «Єдину Росію»

Росія готується масово фальсифікувати так звані вибори до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України. Кремль планує використати голосування для створення видимості підтримки окупації. Про це попередив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає «Главком».

«Путінська адміністрація ставить задачу забезпечити явку на тимчасово окупованих територіях на рівні понад 65–70%, а також забезпечити «Єдиної Росії» не менше 70% підтримки», – написав він.

Коваленко наголосив, що проведення російських виборів на захоплених територіях України є незаконним. Водночас Москва планує використати їх як інструмент для спроби легітимізації окупації. Керівник ЦПД також звернув увагу на риторику російської виборчої кампанії. За його словами, російські політичні сили фактично підтримують продовження війни проти України.

«Вибори до Держдуми в РФ зараз відбуваються із тотальною риторикою підтримки вічної війни – всі політсили підтримують продовження бойових дій проти України», – зазначив він.

За словами Коваленка, антивоєнні настрої намагаються максимально прибрати з виборчого процесу: «Антивоєнну партію«Яблуко» показово зняли з виборів, щоб вона не набрала помітний відсоток голосів».

Водночас, за його словами, у Росії зростає прошарок населення, який виступає проти продовження війни. Переважно такі настрої, зазначає Коваленко, фіксують у регіонах, але вони є і в Москві, де негативно сприймають, зокрема, чутки про можливу мобілізацію.

Нагадаємо, 10 серпня, Верховний суд РФ виключив єдину антивоєнну партію «Яблуко» з виборів до Державної думи. 

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Теги: росія вибори путінський режим

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