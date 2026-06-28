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Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Удари по логістиці та НПЗ. Що насправді стоїть за мовчанням росіян

glavcom.ua
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Кадри після нічної атаки на Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї, РФ
фото з соцмереж

Чому Кремль раптово замовк після ударів України?

Місяць тотального роздовбу логістики та НПЗ РФ, а орки так і не спромоглись на якусь відповідь. Однак, ще більш підозріло виглядає їхнє мовчання. Як правило, за кожної подібної ситуації вони починають верещати, погрожувати якимись «отвєтами» і так далі. Особливо, коли над ними починають насміхатись. А тут мовчання.

Це вже бувало. Особливо це мовчання було характерне після звільнення Херсона. Тоді ситуація для них межувала з критичною, як і зараз. І вони мовчали. Насправді ж, це мовчання і тоді, і зараз мало серйозну причину – вони ведуть внутрішню дискусію.

Путін стоїть перед поганим і ще гіршим вибором. Частина його оточення наполягає на початку реальних переговорів і зупинці війни. Інша частина – на демонстративному удару по заводах в ЄС або тактичному ядерному удару.

Питання зупинки війни в кремлі було на порядку денному ще на початку року. Тоді жах від бюджетного дефіциту і втрати індійського ринку (майже 40% їх продажів) – стимулювали думати про припинення бойових дій. Однак, стався Іран, і орки вирішили, що таки зможуть дожати Донбас.

Зараз Трамп продовжив дію санкцій, Ормуз з проблемами, але запрацював, нафта падає до рівня початку року. Тому Росія фактично повернулась в ситуацію початку року. З одним але – зупинка тоді відбувалась б на фоні умовного їхнього наступу і могла б бути подана як «добра воля».

Тепер же, коли ситуація переламалась на користь України – зупинка буде виглядати як визнання поразки. Саме це і не дає Путіну прийняти це рішення. Бо єдине до чого він не готовий – це втратити лице.

Інше рішення – ескалація ще гірше. Удар по європейському заводу буде мати своїм наслідком не готовність європейців відступити, а навпаки мобілізацію. На жаль, для багатьох європейців війна з Росією є ефемерною. Удар швидко приведе їх до тями, і вони нарешті включаться на повну потужність по підтримці України і максимальному озброєнню.

Тактичний ядерний удар один з найгірших сценаріїв для Путіна. Я вже неодноразово це описував, але нагадаю. Ще в 22 році вони провели моделювання наслідків такого удару і побачили, що вони для них жахливі. По-перше, реакція світу буде дуже жорсткою, і Захід опустить «залізну завісу». Це означає, що Росія не зможе відновитись після війни і повернутись на світові ринки.

Ключовим питанням для орків в такій ситуації – з ким залишиться Китай, і поки в них мало віри, що з ними. По-друге, застосування ядерної зброї у загарбницькій війні – зніме світовий мораторій на неї. Кожна притомна країна буде вимагати права на ядерну зброю. Це призведе до зникнення ексклюзивного статусу РФ, і збільшить небезпеку для неї самої.

Наразі мені важко сказати, що прийме Путін. Я більше схиляюсь до версії про переговори. Все-таки ризики з іншими сценаріями занадто великі, і в них він може взагалі втрати все.

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Джерело
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Теги: росія війна Україна дрон безпілотник

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Віктор Андрусів

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