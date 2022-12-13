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Британія ввела санкції проти іранських та російських діячів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Британія ввела санкції проти іранських та російських діячів
фото ілюстративне

Глава МЗС Британії зазначив, що санкції накладено у відповідь на «огидні удари по цивільних цілях»

Велика Британія запровадила нові санкції проти високопоставлених осіб з Ірану та Росії у зв'язку з агресією проти України. Про це повідомляє Sky News.

Міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі засудив використання Росією іранських безпілотників для нанесення ударів по українських містах і енергетичній інфраструктурі. Він зазначив, що погані угоди Ірану та Росії загрожують глобальній безпеці.

«Ми притягуємо їхній відчайдушний альянс до відповідальності. Сполучене Королівство щойно наклало санкції на високопоставлених російських та іранських діячів у відповідь на огидні удари по цивільних цілях», – зазначив міністр.

Раніше повідомлялося, що ЄС запровадив санкції проти іранських військових та бізнесменів, а також чотирьох компаній, пов'язаних із виробництвом безпілотників, які Іран постачає Україні. 

Нагадаємо, Росія від осені почала застосовувати іранські дрони у війні проти України. Окупанти запускають іранську зброю по житлових будинках та енергетичній інфраструктурі України. 

Раніше повідомлялось, що Іран може обмежити дальність балістичних ракет при передачі Росії.

Також було оприлюднено недоліки іранських «дронів-камікадзе».

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Теги: війна росія окупанти Україна санкції

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