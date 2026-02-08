Головна Світ Політика
WP: Епштейн спілкувався з відомими росіянами та хотів побачити Путіна

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Епштейн у 2010-х роках намагався домовитись про зустріч з главою Кремля через колишнього прем'єр-міністра Норвегії Турбйорна Ягланда
фото: Департамент права США

У нещодавно опублікованих «файлах Епштейна» імʼя Путіна згадується понад тисячу разів

Російські високопосадовці та бізнесмени, зокрема випускник Академії ФСБ спілкувалися з американським фінансистом Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини. Сам покійний фінансист неодноразово протягом кількох років намагався організувати зустріч з диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

У нещодавно опублікованих «файлах Епштейна» імʼя Путіна згадується понад тисячу разів. Більшість цих згадок походять з новин та дайджестів ЗМІ, які отримував Епштейн, а не з його особистого листування. Проте його листи свідчать, що він у 2010-х роках намагався домовитись про зустріч з главою Кремля через колишнього прем'єр-міністра Норвегії Турбйорна Ягланда.

«Я знаю, що ви зустрінетеся з Путіним 20-го числа. Він відчайдушно прагне залучити західні інвестиції у свою країну… У мене є рішення», – писав Епштейн Ягланду, хоча файли показують, що повідомлення фінансиста залишилося без відповіді. 

У липні 2014 року Епштейн все ще намагався познайомитись з Путіним. Один з контактів писав, що йому не вдалося переконати третю сторону змінити плани, «щоб зустрітися з Путіним разом з вами». Епштейн відповів, що це «погана ідея після катастрофи». Очевидно, він натякав на збиття рейсу MH17 Malaysia Airlines над Донбасом. Згодом Епштейн також хотів організувати зустріч — у 2015, 2016, 2017 та 2018 роках.

Крім того, у період з 2014 до 2018 року Епштейн підтримував близькі взаємини з високопоставленим випускником Академії ФСБ Сергієм Бєляковим, зокрема запрошував його на вечерю у свій дім в Нью-Йорку. Тоді Бєляков обіймав посаду заступника міністра економічного розвитку.

Також, судячи з файлів, Епштейн контактував з Олегом Дерипаскою, впливовим російським мільярдером, наближеним до Кремля. Олігарх підтримував дружні стосунки з лордом Пітером Мандельсоном, високопоставленим членом Лейбористської партії Британії. Листи показують, що Мандельсон і його соратник Вегг-Проссер намагалися використати контакти Дерипаски, щоб отримати російську візу для Епштейна у 2010 році.

До того ж Епштейн допомагав постійному представнику Росії при ООН у 2006-2017 роках Віталію Чуркіну, зокрема влаштовував його сина на роботу у США.

Як відомо, справа померлого фінансиста Джеффрі Епштейна спричинила різні наслідки по обидва боки Атлантики. Поки прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер бореться за політичне виживання, Дональд Трамп демонструє імунітет до нових хвиль викриттів, незважаючи на згадки його імені в слідчих матеріалах. 

Для Кіра Стармера ситуація стала критичною не через особисті зв'язки з Епштейном, а через кадрове рішення. Прем’єр опинився під шквалом критики після призначення послом у Вашингтоні Пітера Мандельсона. Останній, як з’ясувалося, підтримував близькі стосунки з Епштейном навіть після його засудження у 2008 році.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не має жодного стосунку до справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. 

Теги: Епштейн путін росія росіяни

