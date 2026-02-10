Головна Світ Політика
Справа Епштейна. Помічниця Максвелл відмовилась відповідати на запитання Конгресу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Максвелл скористалася правом, гарантованим п’ятою поправкою до Конституції США, що дозволяє не свідчити проти себе
фото: Мін'юст США

Максвелл нині відбуває 20-річний термін ув’язнення за сприяння сексуальній експлуатації неповнолітніх

Соратниця фінансита, сексуального злочинця Джеффрі Епштейна Гіслейн Максвелл відмовилася відповідати на запитання під час слухань у Комітеті з нагляду та урядової реформи Палати представників США. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Максвелл скористалася правом, гарантованим п’ятою поправкою до Конституції США, що дозволяє не свідчити проти себе.

Голова комітету, республіканець Джеймс Комер, назвав ситуацію «вкрай розчаровуючою».

«У нас було багато запитань щодо злочинів, скоєних нею та Епштейном, а також щодо можливих співучасників», – заявив він журналістам.

Демократи у комітеті розкритикували Максвелл, звинувативши її у спробі використати слухання як частину кампанії за помилування.

«Ми не отримали жодних суттєвих відповідей, які б просунули розслідування», – сказав конгресмен-демократ Джеймс Вокіншоу. Він також закликав президента США Дональд Трамп публічно виключити можливість такого помилування.

Адвокат Максвелл Девід Маркус заявив, що порадив своїй клієнтці скористатися п’ятою поправкою через подану петицію про перегляд вироку. За його словами, Максвелл «готова говорити повністю та чесно», якщо президент Трамп її помилує.

У Конгресі повідомили, що розслідування триває і заплановано ще п’ять слухань у справі Епштейна наприкінці лютого.

До слова, Міністерство юстиції США 30 січня оприлюднило новий масштабний масив так званих файлів Епштейна – документів, пов’язаних зі справою фінансиста, сексуального злочинця та торговця людьми Джеффрі Епштейна.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції США не має підстав для розслідування повідомлень про ймовірну причетність президента Дональда Трампа до справи засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, оскільки ці твердження є неперевіреними та ґрунтуються на анонімних або непрямих свідченнях. 

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не має жодного стосунку до справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. 

«Я не маю до цього жодного стосунку. Я не маю нічого спільного з Джеффрі Епштейном», – наголосив Трамп.

