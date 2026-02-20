Головна Світ Політика
Поліція провела обшуки у колишній резиденції брата короля Британії експринца Ендрю

Поліція провела обшуки у колишній резиденції брата короля Британії експринца Ендрю
Експринца Ендрю допитували 12 годин
фото: EPA/UPG

Слідчі дії тривають після його арешту за підозрою у зловживанні службовим становищем

Британська поліція провела обшуки у колишній резиденції брата короля Чарльза III – Ендрю Маунтбеттена-Віндзора після того, як його відпустили під слідство за підозрою у зловживаннях державною посадою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Guardian.

За даними видання, правоохоронці завершили обшуки в будинку Маунтбеттена-Віндзора у маєтку Сандрінгем, де експринца раніше затримали. Водночас слідчі дії продовжуються в королівському особняку Royal Lodge у Віндзорі. Ця резиденція десятиліттями залишалася домом для Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, однак у лютому 2025 року він залишив її на тлі суспільного тиску через зв’язки з засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Експринца напередодні затримали та допитували протягом 12 годин. Після цього його звільнили під слідство. Його підозрюють у зловживанні державним службовим становищем, однак сам Маунтбеттена-Віндзор послідовно заперечує будь-які правопорушення, пов’язані з Епштейном.

За інформацією британських медіа, нинішні слідчі дії стали безпрецедентними для королівської родини. Повідомляється, що це перший випадок арешту її члена з 1649 року, що привернуло значну увагу громадськості та медіа.

Раніше експринца Ендрю звільнили з-під варти на час розслідування після затримання за підозрою у зловживанні службовим становищем. Правоохоронці провели обшуки у Вуд-Фармі в маєтку Сандрінгем та в його колишній резиденції Роял-Лодж у Віндзорі, а слідчі дії тривають. Сам Маунтбеттен-Віндзор відкидає всі закиди на свою адресу.

