Британська розвідка розкрила, скільки «вагнерівців» залишилося в Білорусі

У Білорусі скоріш за все перебуває менше тисячі «вагнерівців», тоді як у період найбільшої присутності після червня 2023 року їх там було приблизно 8000

Розвідники пояснили, як присутність найманців «Вагнера» в Білорусі допомагає Росії

На території Білорусі нині перебуває не менше тисячі бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнер». Вони тренують білоруську армію. Про це йдеться в щоденному звіті розвідки міністерства оборони Великої Британії в соцмережі X (Twitter).

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«У Білорусі скоріш за все перебуває менше тисячі «вагнерівців», тоді як у період найбільшої присутності після червня 2023 року їх там було приблизно 8000», – йдеться в повідомленні.

«Вагнерівці» продовжують навчати білоруських військових. Навряд чи самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко використовуватиме найманців ПВК «Вагнера» за межами їх компетенції.

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Скоріше за все, як кажуть розвідники, бойовики беруть участь у підготовці військ міністерства внутрішніх справ, але навряд чи причетні до внутрішньої або прикордонної безпеки в Білорусі.

«Тривала присутність найманців «Вагнера» в Білорусі майже напевно також приносить користь військовим зусиллям Росії, змушуючи Україну підтримувати оборонні позиції та особовий склад уздовж свого північного кордону з Білоруссю для захисту від потенційних майбутніх вторгнень», – пояснила розвідка Британії.

Нагадаємо, раніше британські розвідники фіксували, що Кремль посилив контроль над бойовиками ПВК «Вагнера» після бунту їх колишнього ватажка Євгена Пригожина. Частина бойовиків приєдналася до «Росгвардії».

Як відомо, у червні 2023 колишній ватажок ПВК «Вагнера» Євген Пригожин організував бунт проти російського військового керівництва. Він пішов на Москву, але так і не дійшов до столиці Росії.