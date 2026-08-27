Кремль відреагував на заяву Буданова про нові переговори між Україною та РФ у вересні

Буданов заявив, що переговорний трек наразі перебуває на паузі, однак Україна планує його «оживити»

У Кремлі не підтвердили інформацію про можливе проведення нового раунду переговорів між Україною та Росією у вересні. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що наразі Москва не має конкретної інформації про дату та плани наступної зустрічі делегацій. Водночас він запевнив, що Росія нібито «зберігає готовність» до продовження переговорного процесу, пише «Главком» з посиланням на заяву Пєскова.

«Наразі я не маю жодної інформації про конкретні плани та терміни проведення наступного раунду переговорів», – сказав Пєсков 27 серпня. За його словами, на робочому рівні Москва продовжує контакти зі Сполученими Штатами та «зберігає відкритість до продовження мирних переговорів».

Заява представника Кремля пролунала після слів керівника Офісу президента Кирила Буданова про можливе відновлення переговорного процесу вже у вересні. Буданов заявив, що переговорний трек наразі перебуває на паузі, однак Україна планує його «оживити». Він також допустив зустріч представників України, Росії та США.

У Кремлі вже заперечували конкретні дати

Нинішня реакція Москви не означає, що переговори у вересні точно не відбудуться. Окупанти вже неодноразово заявляли про відсутність конкретних домовленостей або дат, коли йшлося про наступні раунди переговорів. Зокрема, у лютому Пєсков також заявляв, що точної дати наступного раунду тристоронніх переговорів немає. Пізніше сторони продовжили переговорний процес.

Схожа ситуація виникла і в березні. Після перенесення чергової зустрічі Пєсков заявляв, що немає ясності щодо місця та термінів наступного раунду. Водночас Україна та партнери продовжували роботу над організацією переговорів.

У липні Кремль пішов ще далі: Пєсков заявив про відсутність найближчих перспектив відновлення мирних переговорів із Києвом. При цьому Москва продовжувала говорити про готовність до діалогу, а Туреччина – про готовність допомогти організувати новий раунд. Заперечення Кремля щодо конкретної дати саме по собі не є остаточною відмовою від переговорів. Москва традиційно залишає можливість для діалогу, одночасно уникаючи підтвердження конкретних домовленостей до їхнього узгодження.

Переговорний процес уже кілька разів опинявся на паузі

У 2026 році переговорний процес за участю України, Росії та США вже проходив через кілька етапів. Сторони проводили зустрічі, після чого переговори знову призупинялися через відсутність прогресу щодо ключових питань.

Україна наполягає на необхідності припинення війни та гарантіях безпеки, тоді як Росія продовжує висувати власні вимоги щодо умов завершення війни. Через це після проведення окремих раундів сторони не змогли перейти до домовленостей про припинення бойових дій.

Водночас Москва й раніше використовувала формулу про «відкритість до переговорів», навіть у періоди, коли конкретної зустрічі не було заплановано. Саме тому нинішня заява Пєскова фактично залишає два варіанти розвитку подій: або переговори справді не матимуть конкретної дати у вересні, або сторони домовляться про зустріч пізніше й оголосять про неї вже після узгодження деталей.

Що відомо про можливі переговори у вересні

Буданов не називав конкретної дати зустрічі, однак заявив про можливість активізації переговорного процесу наступного місяця. За його словами, зараз Київ бачить певні сигнали, які можуть свідчити про можливість відновлення контактів. Ще 23 серпня керівник ОП говорив, що Україна намагатиметься активізувати переговори, але наголошував: «Будь-які переговори люблять тишу».