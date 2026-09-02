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США готують космічну систему протидії гіперзвуковим ракетам Росії

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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США готують космічну систему протидії гіперзвуковим ракетам Росії
Технології раннього виявлення та безперервного супроводу таких цілей мають практичне значення для України
фото: Northrop Grumman

Новий американський сенсор має виявляти та супроводжувати швидкісні цілі, а розробник уже працює з Україною у сфері оборонних технологій.

Космічні сили США обрали американську оборонну компанію Leonardo DRS для розробки нового сенсора, який має виявляти, ідентифікувати та супроводжувати швидкісні цілі. Система також повинна формувати дані, придатні для подальшого наведення засобів ураження. Про це повідомила американська оборонна компанія Leonardo DRS, пише «Главком». 

Американські військові дедалі більше роблять ставку на космічні сенсори, здатні не просто зафіксувати запуск ракети, а й утримувати її в полі спостереження під час польоту. Це особливо важливо для боротьби з балістичними та гіперзвуковими цілями, які рухаються з великою швидкістю і можуть маневрувати.

Росія є однією з небагатьох держав, які вже мають розгорнуті гіперзвукові озброєння та застосовують їх у реальній війні. Зокрема, Москва регулярно використовує проти України ракети «Кинджал», а також уже застосовувала «Циркон». Китай також має розгорнуті гіперзвукові системи, зокрема DF-17.

Leonardo DRS не розкрила, які саме цілі буде відстежувати новий сенсор. Компанія також не повідомила вартість контракту, терміни розробки, орбітальну архітектуру та дальність виявлення. Водночас Leonardo DRS уже має досвід створення інфрачервоних космічних сенсорів для виявлення та супроводу балістичних і гіперзвукових ракет.

Росія регулярно застосовує гіперзвукову зброю проти України

Розробка США має особливе значення на тлі війни Росії проти України. Російські війська регулярно використовують проти українських міст балістичні та гіперзвукові ракети. Зокрема, йдеться про авіаційні ракети «Кинджал» та ракети «Циркон».

Наприкінці серпня Росія знову завдала масштабного ракетного удару по Україні, використовуючи, зокрема, балістичні та гіперзвукові ракети. Українська ППО під час таких атак змушена працювати в умовах надзвичайно короткого часу на реагування. Українська розвідка також нещодавно оприлюднила деталі щодо російської ракети «Циркон», вказавши на небезпеку через особливу систему наведення.

Саме тому технології раннього виявлення та безперервного супроводу таких цілей мають практичне значення для України. Чим раніше система отримує інформацію про ракету і чим довше може утримувати її в полі спостереження, тим більше часу залишається для ухвалення рішення та роботи засобів ППО.

Leonardo вже працює в Україні

Окремий український інтерес до нової розробки пов'язаний із самою компанією. Leonardo DRS є дочірньою структурою італійського оборонного концерну Leonardo. У 2026 році Leonardo відкрила дочірню компанію в Україні, яка має займатися науковими дослідженнями та розробками у сфері оборонних технологій.

Крім того, Leonardo бере участь у європейському проєкті Freyja зі створення багаторівневої системи протиракетної оборони для України. До консорціуму також увійшли європейські оборонні компанії, а українська Fire Point розробляє перехоплювач FP7.X. Мета проєкту — створити дешевший засіб протидії балістичним ракетам та масштабувати його виробництво.

Таким чином, американська розробка Leonardo DRS не є безпосередньо українським проєктом і наразі немає заяв про її передачу Україні. Однак технології тієї самої корпоративної групи вже інтегруються в оборонні проєкти, пов'язані з Україною.

Новий космічний сенсор має стати частиною ширшої американської системи, яка поступово переходить від простого попередження про ракетний запуск до постійного супроводу цілі та передачі даних, необхідних для її ураження. Варто нагадати, що Україні допомагає бити по Криму нова зброя.
 

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Теги: США технології ракета

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