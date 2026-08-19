Біля Запорізької АЕС вибухнув безпілотник

Окупаційне керівництво об'єкта назвало подію «найгіршим інцидентом»

Поблизу зупинки громадського транспорту, якою користуються працівники окупованої Запорізької атомної електростанції, стався вибух безпілотника. За даними Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), інцидент трапився 18 серпня, унаслідок чого одна людина загинула, а ще 15 отримали поранення різного ступеня тяжкості, передає «Главком».

Серед травмованих є співробітники станції та підрядних організацій, троє з них перебувають у важкому стані. Під ударом також опинилася промислова зона ЗАЕС, проте суттєвих руйнувань там зафіксовано не було. Окупаційне керівництво об'єкта назвало подію «найгіршим інцидентом» за весь час окупації станції, а у МАГАТЕ наголосили на неприпустимості атак на цивільний персонал та ядерні об'єкти.

«Я закликаю військових командирів, відповідальних за ці дії, а також усіх інших, хто цілить по атомних електростанціях та/або їхньому персоналу, негайно припинити ці неприйнятні дії, які абсолютно суперечать усім принципам та становлять великі ризики для ядерної та фізичної безпеки під час конфлікту», – заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Раніше генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що військові дії порушили водопостачання до окремих об'єктів окупованої ЗАЕС.

За даними МАГАТЕ, військові дії в Енергодарі та його околицях призвели до припинення водопостачання в місті та на території ЗАЕС. Хоча вода, необхідна для охолодження реакторів та виконання інших важливих функцій з ядерної безпеки та фізичної охорони, продовжує надходити з підземних свердловин.

Як повідомлялося, Росія фактично перетворила тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі на власну військову базу. У підвальних приміщеннях та бомбосховищах станції загарбники облаштували склади озброєнь, а на дахах реакторних відділень встановили кулеметні гнізда та ракетні комплекси.

До слова, Запорізька атомна електростанція залишається одним із «найскладніших вузлів» у переговорному процесі. Президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти: майбутнє станції не розглядається окремо, воно є частиною загального територіального питання.