Туск розкритикував ідею провести переговори щодо України в Будапешті

Туск: Можливо, я забобонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловився проти проведення майбутніх переговорів щодо України на території Угорщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Туска у соцмережі Х.

«Будапешт? Не всі можуть це пам'ятати, але в 1994 році Україна вже отримала гарантії територіальної цілісності від США, Росії та Великої Британії. У Будапешті. Можливо, я забобонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце», – йдеться у дописі.

Будапештський меморандум – міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США про гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу. Того самого дня Україна приєдналась до договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Як відомо, Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Трамп зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч президентів США, Росії та України.

Тоді президент України Володимир Зеленський вкотре підтвердив свою готовність до зустрічі з російським диктатором Путіним. Стало відомо, що і Володимир Путін погодився провести двосторонню зустріч із президентом Зеленським.

Низка лідерів вже запропонували свої країни, які можуть виступити майданчиком для саміту Путіна та Зеленського. Серед запропонованих варіантів: Австрія, Угорщина, Швейцарія та навіть Білорусь.

Федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер запропонував Відень як майданчик для мирних переговорів.