Чи буде інтрига? Посолка Естонії розповіла, чого чекати від наступних парламентських виборів у її країні

За словами дипломатки, проросійські партії дедалі більше втрачають свій вплив в Естонії

Аннелі Кольк: «На наступних виборах ніякі проросійські сили до парламенту Естонії не пройдуть»

Перемога проросійських політичних сил на парламентських виборах 2027 року в Естонії цілковито виключена. Про це посолка Естонії в Україні Аннелі Кольк заявила в інтерв'ю «Главкому».

За словами дипломатки, передбачити точні результати наступного голосування складно, однак електоральні розклади в Естонії останніми роками залишаються стабільними. Упродовж 15 років перемогу на виборах здобувають практично одні й ті самі політичні сили зі сталим ядром виборців.

«Важко передбачити, що буде на виборах, але останні 15 років перемогу здобувають, можна сказати, одні й ті самі партії з тим же електоратом. Тобто певні зміни можливі, але хочу наголосити, що проросійські партії – якщо вас хвилює саме це – дедалі більше втрачають свій вплив», – зауважила посолка.

Аннелі Кольк підкреслила, що більшість партій, які готуються до виборів 2027 року, вже представлені у чинному складі естонського парламенту. Між ними, за словами дипломатки, немає розбіжностей у питанні допомоги Україні, тому підстав для перегляду такої підтримки після голосування наразі не видно.

«Більшість партій, які підуть на вибори у 2027-му, вже зараз представлені в естонському парламенті. Між ними немає непорозумінь щодо допомоги Україні, тому я взагалі не бачу передумов для згортання такої підтримки», – підсумувала посолка.

Окремо Кольк торкнулася питання російсько-української війни. Дипломатка наголосила, що для Естонії принципово важливо, аби Україна здобула саме перемогу, – інакше Росія з часом повернеться до агресії.

«Моя мрія – щоб війна проти України закінчилася не у 2027-му, а просто завтра. Але я переконана, що ми переможемо Росію разом. І тут потрібна саме перемога, бо інакше Росія повернеться знову», – зазначила вона.

За словами посолки, Україна демонструє успіхи на полі бою, розвиває власні оборонні технології, а також веде системну дипломатичну роботу для консолідації міжнародної підтримки. «Я дуже хочу вірити у те, що наступний рік буде вже повоєнним роком», – додала дипломатка.

Як відомо, попередні вибори до естонського парламенту Рійгікогу відбулися 5 березня 2023 року. Тоді перемогу здобула «Партія реформ» на чолі з тодішньою прем'єр-міністеркою Каєю Каллас – однією з найбільш послідовних прихильниць України на міжнародній арені. Нині Каллас обіймає посаду Верховної представниці ЄС із закордонних справ і безпекової політики.

Естонія залишається серед лідерів за обсягом військової та фінансової допомоги Україні у співвідношенні до власного ВВП, а Таллінн активно просуває ідею використання заморожених російських активів для відбудови України.

Нагадаємо, раніше Аннелі Кольк заперечила загрозу російського вторгнення у прикордонне естонське місто Нарва. За словами посолки, відповідний наратив російська пропаганда просуває роками, аби розколоти естонське суспільство.

До слова, посол України в Естонії Володимир Боєчко також заявив, що не бачить суттєвої загрози посилення проросійських сил у країні напередодні парламентських виборів 2027 року.