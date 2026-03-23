Результати виборів мера Мюнхена шокували росіян: що сталося

Кандидат від «партії Зелених» переміг після скандалу з попереднім мером

У Мюнхені на муніципальних виборах переміг кандидат від «Партії зелених» Домінік Краузе, який обійме посаду після дванадцятирічного правління соціал-демократа Дітера Рейтера. Про це повідомляє «Главком».

Другий тур муніципальних виборів у Баварії відбувся минулої неділі. У Мюнхені 34-річний Домінік Краузе набрав 56,4% голосів і впевнено переміг чинного мера Дітера Рейтера, який визнав поразку одразу після оголошення попередніх результатів.

Домінік Краузе – за фахом фізик, який є відкритим геєм, зарученим за чоловіком, з яким готується до весілля. Він був депутатом міської ради Мюнхена в останні дванадцять років.

Домінік Краузе та його наречений – лікар загальної практики Себастьян Мюллер

У російських соцмережах на результати виборів у Мюнхені відреагували хвилею агресії. Користувачі масово залишали образливі коментарі, демонструючи різко негативне ставлення до змін у німецькій політиці.

Частина користувачів публікувала гомофобні висловлювання та посилалася на релігійні аргументи, демонструючи різко негативне ставлення до обрання відкритого гея.

У коментарях також висміювали вибір виборців і демонстрували відверто зневажливе ставлення до демократичних процесів.

Рейтер очолював місто протягом останніх дванадцяти років. Його позиції похитнулися після скандалу, пов’язаного з отриманням коштів від футбольного клубу «Баварія» за участь у консультативних структурах без належного погодження міськради. Попри подальшу відставку з відповідних посад, це не допомогло зберегти підтримку виборців.

Паралельно відбулися вибори до міської ради Мюнхена. Найбільше голосів отримали «Зелені» – 26,5%, хоча це менше, ніж на попередніх виборах. Друге місце посів Християнсько-соціальний союз (ХСС) із 24,9%, а соціал-демократи отримали 19,2%, також втративши частину підтримки.

Покращили свої позиції правопопулістська «Альтернатива для Німеччини», а також новіші політичні сили – пан’європейська партія VOLT і ліва партія Die Linke. Водночас Вільна демократична партія зберегла представництво в міськраді.

Таким чином, результати виборів засвідчили відсутність єдиного домінуючого політичного тренду на рівні муніципалітетів Баварії. Підсумки значною мірою залежали від конкретних кандидатів, локальних кампаній і репутаційних факторів.

До слова у французькій комуні Арсі-сюр-Об на місцевих виборах зафіксували участь кандидатів із прізвищами, які викликали резонанс через незвичні збіги та асоціації. За результатами першого туру до фінального голосування пройшли чинний мер Шарль Гіттлер та його опонент Антуан Рено-Зеленскі.

Нагадаємо, що новий уряд Нідерландів очолив наймолодший в історії прем'єр, який ось-ось одружиться. Однак він не робить особисту ідентичність головним політичним аргументом. Політик неодноразово заявляв, що важливіше говорити про закони, які реально захищають свободи людей.