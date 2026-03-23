Результати виборів мера Мюнхена шокували росіян: що сталося

glavcom.ua
Перемога Краузе і поразка чинного мера відобразили зміну настроїв виборців
Кандидат від «партії Зелених» переміг після скандалу з попереднім мером

У Мюнхені на муніципальних виборах переміг кандидат від «Партії зелених» Домінік Краузе, який обійме посаду після дванадцятирічного правління соціал-демократа Дітера Рейтера. Про це повідомляє «Главком».

Другий тур муніципальних виборів у Баварії відбувся минулої неділі. У Мюнхені 34-річний Домінік Краузе набрав 56,4% голосів і впевнено переміг чинного мера Дітера Рейтера, який визнав поразку одразу після оголошення попередніх результатів.

Домінік Краузе – за фахом фізик, який є відкритим геєм, зарученим за чоловіком, з яким готується до весілля. Він був депутатом міської ради Мюнхена в останні дванадцять років.

Домінік Краузе та його наречений – лікар загальної практики Себастьян Мюллер
У російських соцмережах на результати виборів у Мюнхені відреагували хвилею агресії. Користувачі масово залишали образливі коментарі, демонструючи різко негативне ставлення до змін у німецькій політиці.

Частина користувачів публікувала гомофобні висловлювання та посилалася на релігійні аргументи, демонструючи різко негативне ставлення до обрання відкритого гея.

У коментарях також висміювали вибір виборців і демонстрували відверто зневажливе ставлення до демократичних процесів.

Рейтер очолював місто протягом останніх дванадцяти років. Його позиції похитнулися після скандалу, пов’язаного з отриманням коштів від футбольного клубу «Баварія» за участь у консультативних структурах без належного погодження міськради. Попри подальшу відставку з відповідних посад, це не допомогло зберегти підтримку виборців.

Паралельно відбулися вибори до міської ради Мюнхена. Найбільше голосів отримали «Зелені» – 26,5%, хоча це менше, ніж на попередніх виборах. Друге місце посів Християнсько-соціальний союз (ХСС) із 24,9%, а соціал-демократи отримали 19,2%, також втративши частину підтримки.

Покращили свої позиції правопопулістська «Альтернатива для Німеччини», а також новіші політичні сили – пан’європейська партія VOLT і ліва партія Die Linke. Водночас Вільна демократична партія зберегла представництво в міськраді.

Таким чином, результати виборів засвідчили відсутність єдиного домінуючого політичного тренду на рівні муніципалітетів Баварії. Підсумки значною мірою залежали від конкретних кандидатів, локальних кампаній і репутаційних факторів.

До слова у французькій комуні Арсі-сюр-Об на місцевих виборах зафіксували участь кандидатів із прізвищами, які викликали резонанс через незвичні збіги та асоціації. За результатами першого туру до фінального голосування пройшли чинний мер Шарль Гіттлер та його опонент Антуан Рено-Зеленскі. 

Нагадаємо, що новий уряд Нідерландів очолив наймолодший в історії прем'єр, який ось-ось одружиться. Однак він не робить особисту ідентичність головним політичним аргументом. Політик неодноразово заявляв, що важливіше говорити про закони, які реально захищають свободи людей.

Читайте також

Заручники, «Дружба» і вибори в Угорщині: у яку гру грає Орбан
Старий Прохазка рятує фельдкурата Каца або Мадярський гамбіт Путіна
6 березня, 17:50
Вибори наступного федерального президента відбудуться 30 січня 2027 року у Берліні
Німеччина шукає першу президентку: хто може нею стати?
6 березня, 19:05
Одна з найбільших на континенті обчислювальних платформ, що підтримується Deutsche Telekom, була створена в рекордно короткі терміни
Німеччина робить ставку на промисловий ШІ
10 березня, 18:15
Вадефуль заявив, що знайдено інший варіант допомоги Україні
МЗС Німеччини заявило про відмову ЄС передавати заморожені активи РФ Україні
26 лютого, 07:54
Німеччина, Велика Британія та Франція готові співпрацювати зі США щодо Ірану
Німеччина, Велика Британія та Франція готові співпрацювати зі США щодо Ірану
2 березня, 00:26
Роботи зі штучним інтелектом почали збирати BMW
Роботи зі штучним інтелектом почали збирати BMW
10 березня, 08:04
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув пом’якшення санкцій проти Росії через ціни на нафту
Берлін прокоментував можливість перегляду санкцій проти Росії
10 березня, 17:29
Соцмережі ствреджують, що в Німеччині можна отримати штраф за найменше порушення
Українка розповіла правду про штрафи у Німеччині та розвіяла міфи із соцмереж
11 березня, 08:39
Місце злочину поблизу Дорстена у Німеччині
Німецький суд поставив крапку у справі українського підлітка, який вчинив подвійне вбивство
11 березня, 11:53

Політика

Результати виборів мера Мюнхена шокували росіян: що сталося
Результати виборів мера Мюнхена шокували росіян: що сталося
США оцінили ефект від послаблення санкцій проти нафти РФ
США оцінили ефект від послаблення санкцій проти нафти РФ
МЗС Ірану заперечив будь-які перемовини зі США
МЗС Ірану заперечив будь-які перемовини зі США
Пентагон зупинив операцію проти Ірану, але ненадовго
Пентагон зупинив операцію проти Ірану, але ненадовго
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у Башкирії
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у Башкирії
Іран пообіцяв замінувати Перську затоку у разі початку наземної операції США
Іран пообіцяв замінувати Перську затоку у разі початку наземної операції США

Новини

Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Сьогодні, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Сьогодні, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Сьогодні, 07:54
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
Вчора, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Вчора, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
