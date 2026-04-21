Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Посол про суспільні настрої в Естонії: Навіть російськомовні не захочуть будувати «рускій мір»…

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Посол про суспільні настрої в Естонії: Навіть російськомовні не захочуть будувати «рускій мір»…
Кольк пояснила, що частину російськомовних мешканців свого часу було переселено до Естонії в період радянської окупації
фото з відкритих джерел

Аннелі Кольк: Естонські російськомовні можуть вільно пересуватися Європою, а при бажанні – поїхати в Росію

Російська пропаганда була присутня в Естонії від моменту відновлення її незалежності. У Нарві проживають російськомовні мешканці, однак вони становлять меншість і живуть там уже багато років. Про це надзвичайний і повноважний посол Естонії в Україні Аннелі Кольк розповіла в інтерв'ю «Главкому».

«У Нарві є російськомовні, але їх меншість. І живуть вони там роками. Так є і в деяких інших країнах, які зазнали радянської окупації – там також присутня російськомовна меншина. Але хочу наголосити: ці люди залишилися в Естонії після того, як країна у 1991 році відновила свою незалежність. У багатьох з них – паспорти невизначеного громадянства, що означає постійний дозвіл на проживання в ЄС. Ці люди не мають естонського громадянства, але не мають і російського», – підкреслила посол.

За словами Кольк, вони можуть вільно пересуватися Європою, а при бажанні – поїхати в Росію. «На мою думку, якщо вони стануть подорожувати Європою, а потім поїдуть до Росії, то там дуже добре відчують відмінності між двома способами життя. І навряд чи захочуть жити в Росії або будувати в Естонії «рускій мір», – наголосила вона.

Кольк пояснила, що частину російськомовних мешканців свого часу було переселено до Естонії в період радянської окупації, і нині це переважно люди похилого віку, яким складно опановувати естонську мову. Водночас вона зазначила, що наразі до Нарви переїжджає дедалі більше естонців, у місті розвивається освітня та культурна інфраструктура – зокрема діють естонські музеї, коледж Тартуського університету та філія Академії внутрішньої безпеки. За її словами, це свідчить про поступову зміну складу населення та вирівнювання мовної ситуації.

«Російська пропаганда завжди була присутня в Естонії – від моменту, коли наша держава відновила незалежність. Але з роками такої пропаганди меншає. Для російськомовного населення ми запустили спеціальні телеканали – натомість російське телебачення, яке просуває пропаганду, у нас заборонене. Більшає людей, які цікавляться естонською культурою. Але головна наша перемога полягає в тому, що Естонія змогла позбутися російських військових баз – це сталося ще в середині 1990-х», – підсумувала Аннелі Кольк.

Нагадаємо, також Аннелі Кольк зауважила, що повідомлення про нібито підготовку Росією гібридної агресії проти Естонії через так звану «Нарвську народну республіку» є частиною тривалої пропагандистської кампанії Кремля. Такі наративи роками використовуються для спроб розколоти естонське суспільство. 

Посол України в Естонії Володимир Боєчко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що ймовірність повторення в естонській Нарві сценарію «ДНР»-«ЛНР» значною мірою перебільшена та часто штучно розкручується. За його словами, хоча тема можливих провокацій з боку Росії періодично піднімається, естонська влада реагує на неї виважено, а правоохоронні органи мають достатній рівень компетентності, щоб протидіяти таким загрозам.

Також Володимир Боєчко зауважив, що Естонія, як і інші балтійські країни, буде готова до різних варіантів розвитку ситуації у разі російського вторгнення, навіть найгірших.

До того ж Боєчко заявив, що не бачить суттєвої загрози посилення проросійських сил в Естонії напередодні парламентських виборів, які мають відбутися наступного року.

Теги: Естонія росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua