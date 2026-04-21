Посол про суспільні настрої в Естонії: Навіть російськомовні не захочуть будувати «рускій мір»…

Кольк пояснила, що частину російськомовних мешканців свого часу було переселено до Естонії в період радянської окупації

Аннелі Кольк: Естонські російськомовні можуть вільно пересуватися Європою, а при бажанні – поїхати в Росію

Російська пропаганда була присутня в Естонії від моменту відновлення її незалежності. У Нарві проживають російськомовні мешканці, однак вони становлять меншість і живуть там уже багато років. Про це надзвичайний і повноважний посол Естонії в Україні Аннелі Кольк розповіла в інтерв'ю «Главкому».

«У Нарві є російськомовні, але їх меншість. І живуть вони там роками. Так є і в деяких інших країнах, які зазнали радянської окупації – там також присутня російськомовна меншина. Але хочу наголосити: ці люди залишилися в Естонії після того, як країна у 1991 році відновила свою незалежність. У багатьох з них – паспорти невизначеного громадянства, що означає постійний дозвіл на проживання в ЄС. Ці люди не мають естонського громадянства, але не мають і російського», – підкреслила посол.

За словами Кольк, вони можуть вільно пересуватися Європою, а при бажанні – поїхати в Росію. «На мою думку, якщо вони стануть подорожувати Європою, а потім поїдуть до Росії, то там дуже добре відчують відмінності між двома способами життя. І навряд чи захочуть жити в Росії або будувати в Естонії «рускій мір», – наголосила вона.

Кольк пояснила, що частину російськомовних мешканців свого часу було переселено до Естонії в період радянської окупації, і нині це переважно люди похилого віку, яким складно опановувати естонську мову. Водночас вона зазначила, що наразі до Нарви переїжджає дедалі більше естонців, у місті розвивається освітня та культурна інфраструктура – зокрема діють естонські музеї, коледж Тартуського університету та філія Академії внутрішньої безпеки. За її словами, це свідчить про поступову зміну складу населення та вирівнювання мовної ситуації.

«Російська пропаганда завжди була присутня в Естонії – від моменту, коли наша держава відновила незалежність. Але з роками такої пропаганди меншає. Для російськомовного населення ми запустили спеціальні телеканали – натомість російське телебачення, яке просуває пропаганду, у нас заборонене. Більшає людей, які цікавляться естонською культурою. Але головна наша перемога полягає в тому, що Естонія змогла позбутися російських військових баз – це сталося ще в середині 1990-х», – підсумувала Аннелі Кольк.

Нагадаємо, також Аннелі Кольк зауважила, що повідомлення про нібито підготовку Росією гібридної агресії проти Естонії через так звану «Нарвську народну республіку» є частиною тривалої пропагандистської кампанії Кремля. Такі наративи роками використовуються для спроб розколоти естонське суспільство.

Посол України в Естонії Володимир Боєчко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що ймовірність повторення в естонській Нарві сценарію «ДНР»-«ЛНР» значною мірою перебільшена та часто штучно розкручується. За його словами, хоча тема можливих провокацій з боку Росії періодично піднімається, естонська влада реагує на неї виважено, а правоохоронні органи мають достатній рівень компетентності, щоб протидіяти таким загрозам.

Також Володимир Боєчко зауважив, що Естонія, як і інші балтійські країни, буде готова до різних варіантів розвитку ситуації у разі російського вторгнення, навіть найгірших.

До того ж Боєчко заявив, що не бачить суттєвої загрози посилення проросійських сил в Естонії напередодні парламентських виборів, які мають відбутися наступного року.