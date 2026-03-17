Трамп припустив, що на скільки може бути відкладений візит до Китаю

Аліна Самойленко
фото: AP

Дональд Трамп зазначив, що США тримають діалог з Китаєм

Президент США Дональд Трамп припустив, що його візит до Китаю цього місяця для зустрічі з Сі Цзіньпіном може бути відкладений приблизно на місяць, передає «Главком».

Президент сказав журналістам у Білому домі, що США тримають діалог з Китаєм, але через війну він хоче бути на робочому місці. 

«Ми попросили відкласти це приблизно на місяць, і я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним», – сказав Трамп. «У нас триває війна. Я думаю, що важливо, щоб я був тут. Тож, можливо, ми трохи відкладемо це, не сильно».

Прес-секретарка Кароліна Лівітт повідомила журналістам раніше в понеділок, що поїздку може бути відкладено.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що може відкласти запланований саміт із Сі Цзіньпіном, закликаючи Пекін допомогти вирішити проблему з Ормузькою протокою. 

«Я думаю, що Китай також повинен допомогти, оскільки Китай отримує 90% своєї нафти з протоки», – сказав Трамп, додавши, що він волів би знати позицію Пекіна перед запланованою зустріччю між двома лідерами цього місяця.

До слова, державний секретар США Марко Рубіо може зіткнутися з проблемами під час можливого візиту до Китаю у складі делегації президента Дональда Трампа, оскільки перебуває під китайськими санкціями. 

