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Україна «поставила на паузу» скаргу до СОТ. Польща гнівно відреагувала

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна «поставила на паузу» скаргу до СОТ. Польща гнівно відреагувала
фото ілюстративне

Варшава поки що не отримала підтвердження від СОТ про призупинення розгляду скарги

Міністр сільського господарства та розвитку сільських регіонів Польщі Роберт Телус прокоментував призупинення Україною розгляду скарг на Польщу, Угорщину та Словаччину до Світової організації торгівлі (СОТ). Про це пише PAP.

Телус заявив, що для поліпшення відносин між Україною та Польщею Києву варто відкликати свій позов. На думку міністра, подавати скаргу на польський уряд за те, що він допомагає польським фермерам «абсурдно».

«Ми не знаємо, що означає призупинення скарги. Ми вимагаємо відкликання скарги, тому що вона безпідставна й абсурдна», – сказав він.

Міністр також заявив, що Варшава поки що не отримала підтвердження від СОТ про призупинення розгляду скарги.

Як відомо, 15 вересня Єврокомісія скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна. Проте Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт, попри рішення Єврокомісії. Після цього Україна вирішила подати позов до Світової організації торгівлі через відмову трьох країн зняти заборону на українську продукцію.

Лідер Польщі заявив, що вважає правильним рішення про введення заборони на продаж українського зерна й іншої продукції в його країні. Однак, за словами Дуди, необхідно зробити все можливе, аби транзит українського зерна був якомога більшим.

Нагадаємо, що Україна подала позов до СОТ та заборонить імпорт продовольчої продукції з Польщі, Угорщини та Словаччини у відповідь. Та водночас запропонувала компромісний сценарій. 5 жовтня Україна заявила, що «поставила скаргу на паузу».

Раніше повідомлялося, що чотири країни ЄС закликають Україну відкликати скаргу до СОТ.

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Теги: зерно війна Україна Польща

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