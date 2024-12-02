Моді запросив Путіна до Індії

За словами помічника Путіна, в російського диктатора та прем'єра Індії «є домовленість» проводити зустріч щороку

Путін планує перший візит до Індії з початку великої війни проти України

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді запросив російського диктатора Володимира Путіна відвідати Індію. Дати візиту будуть оголошені на початку наступного року. Про це повідомляє News18.

За словами помічника Путіна з міжнародних справ Андрія Ушакова, в очільника Кремля та Моді «є домовленість» проводити зустріч щороку. «Ми отримали запрошення пана Моді і, безперечно, розглянемо його позитивно», – додав Ушаков.

Як зазначив Ушаков, попередні терміни візиту російського диктатора буде визначено на початку 2025 року. Якщо Путін все ж поїде до Індії, це стане його першим візитом до країни від початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, Bloomberg повідомив, що російський диктатор Володимир Путін планує відвідати Індію. Речник Путіна Дмитро Пєсков зауважив, що дати візиту для зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді ще узгоджуються, однак Кремль вже «з нетерпінням чекає на поїздку».

Як відомо, Індія не є членом Міжнародного кримінального суду і не зобов'язана виконувати ордер суду. Проте Путін вирішив не відвідувати тогорічний саміт G20 в Індії.

До слова, 8 липня, коли Росія здійснила масовану атаку по українських будинках та лікарнях, диктатор РФ Володимир Путін приймав прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді.