Які санкції Україна ввела проти Лукашенка: повний перелік

Зеленський підписав указ №125/2026

Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2026 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Санкції введено проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ глави держави №125/2026.

Види обмежувальних заходів:

  1. позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення (строк застосування – безстроково);
  2. блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними (строк застосування – 10 років);
  3. обмеження торговельних операцій (повне припинення) (строк застосування – 10 років);
  4. обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення) (строк застосування – 10 років);
  5. запобігання виведенню капіталів за межі України (строк застосування – 10 років);
  6. зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (строк застосування – 10 років);
  7. припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами (строк застосування – 10 років);
  8. заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах (строк застосування – 10 років);
  9. заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим законом (строк застосування – 10 років);
  10. заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона) (строк застосування – 10 років);
  11. повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона) (строк застосування – 10 років);
  12. заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність (строк застосування – 10 років);
  13. припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;
  14. заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності (строк застосування – 10 років);
  15. припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами (строк застосування – 10 років);
  16. відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України (строк застосування – 10 років);
  17. заборона на набуття у власність земельних ділянок (строк застосування – 10 років).
Перелічені види санкцій введено на 10 років, окрім позбавлення державних нагород України (це безстроково).

Нагадаємо, у середу, 18 лютого, Україна застосувала пакет санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. «Сьогодні Україна застосувала пакет санкцій проти Олександра Лукашенка, і ми значно активізуємо протидію всім формам його сприяння вбивствам українців. Будемо працювати з партнерами так, щоб це мало глобальний ефект», – наголосив Зеленський.

