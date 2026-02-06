Лукашенку принесли снюс під час наради з урядом

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що не розбирається «в курінні та алкоголі»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час наради з керівництвом Ради міністрів прокоментував використання снюсу та електронних сигарет, заявивши, що не розбирається «в куреві та алкоголі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Пул Первого».

Під час обговорення посилення ліцензування торгівлі електронними сигаретами Лукашенку прямо на нараду принесли снюс. «І що, кладеш під язик і голова паморочиться? Цікаво! Іноді хочеться напитися», – сказав Лукашенко.

«І що, кладеш під язик і голова паморочиться? Цікаво! Іноді хочеться напитися», — Лукашенку прямо на нараду принесли снюс. pic.twitter.com/obZ4kQybjt — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 6, 2026

Президент Білорусі зазначив, що не вважає себе обізнаним у темі вживання тютюнових виробів та алкоголю. «Я взагалі-то в куреві слабо розбираюся, як і в алкоголі. Кажуть, що це гірше, ніж тютюн. Послухаємо спеціалістів і ухвалимо відповідне рішення», – заявив він.

Лукашенко також наголосив, що у питанні заборон і обмежень виробництва та обігу електронних сигарет необхідно дотримуватися балансу, оскільки надмірні заборони можуть призвести до розвитку тіньової торгівлі. За його словами, особливе занепокоєння викликає зростання популярності електронних сигарет серед студентів і школярів.

Нагадаємо, що під час одного з публічних заходів у Мінську самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що, на його думку, жінкам варто підтримувати красу і молодість не за допомогою косметики, а через фізичну працю на морозі, зокрема прибирання снігу, а також наголосив на «користі холодів», які, за його словами, нібито знищують віруси та загартовують організм.