Польща продовжить дію буферної зони на кордоні з Білоруссю

Необхідність розширення буферної зони зумовлена постійним міграційним тиском на польсько-білоруському кордоні

Міністерство внутрішніх справ Польщі опублікувало проєкт постанови, яка продовжить тимчасову заборону на перебування в районі, прилеглому до кордону з Білоруссю, ще на три місяці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rmf24.

Чинний регламент Міністерства внутрішніх справ та адміністрації ввів тимчасову заборону до 4 березня 2026 року. Новий проєкт передбачає її продовження – з 5 березня – ще на 90 днів. Зона, на яку поширюється заборона, включатиме ділянку кордону довжиною понад 78 км.

Міністерство внутрішніх справ Польщі наголосило, що необхідність розширення буферної зони зумовлена постійним міграційним тиском на польсько-білоруському кордоні. Автори проєкту також додали, що останнім часом значно зросла кількість випадків, коли з території Білорусі запускають метеорологічні аеростати з підвішеними пакетами тютюнових виробів.

Нагадаємо, Міністерство оборони Польщі представило план формування військового резерву високої готовності, який складатиметься з підготовлених резервістів, здатних оперативно приєднатися до війська у разі потреби.

До слова, Польща закликала своїх громадян покинути територію Росії через війну проти України та погіршення безпекової ситуації. Відповідне звернення оприлюднило Міністерство закордонних справ Польщі, наголосивши, що полякам варто утриматися від поїздок до РФ, якщо вони не є нагально необхідними.