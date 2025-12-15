Головна Світ Політика
Лауреатка Нобелівської премії заявила про повну підтримку дій Трампа щодо Венесуели

glavcom.ua
Опозиціонерка вважає, що нині Венесуела є не просто «звичайною диктатурою», а «дуже складною кримінальною структурою»
Марія Коріна Мачадо назвала президента США «захисником свободи в Західній півкулі»

Лідерка венесуельської опозиції та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо заявила, що повністю підтримує стратегію президента США Дональда Трампа щодо Венесуели. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

За словами Мачадо, посилення тиску з боку США, зокрема санкцій проти венесуельських посадовців, захоплення суден і боротьба з нелегальним експортом нафти, є виправданими та необхідними. Вона наголосила, що венесуельський народ вдячний Трампу та його адміністрації й назвала його «захисником свободи в цій півкулі».

Мачадо заявила, що нинішній режим у Венесуелі є не просто диктатурою, а «дуже складною кримінальною структурою», яка перетворила країну на притулок для міжнародної злочинності та терористичної діяльності. Серед союзників режиму Мадуро вона згадала Росію, Іран, Кубу, угруповання «Хезболла» і ХАМАС, а також наркокартелі та колумбійські збройні формування.

Венесуельська опозиційна лідерка зазначила, що ключовим джерелом фінансування режиму є незаконна діяльність – торгівля нафтою на чорному ринку, наркоторгівля, контрабанда золота й зброї, а також торгівля людьми. На її думку, зупинка цих фінансових потоків здатна повалити режим Мадуро.

Коментуючи застереження щодо можливого негативного впливу санкцій на населення, Мачадо заявила, що кошти, які отримує режим, не спрямовуються на потреби людей. За її словами, вчителі у Венесуелі заробляють близько одного долара на день, пенсії становлять менш як долар на місяць, а гроші від незаконної діяльності використовуються для закупівлі зброї, утримання банд і посилення репресій.

Мачадо закликала до застосування всіх правових заходів правоохоронними органами не лише США, а й країн Карибського басейну, Латинської Америки та Європи для блокування незаконної діяльності режиму. Вона зазначила, що щойно «ціна утримання влади стане вищою за ціну її втрати», режим Мадуро розвалиться, після чого стане можливим переговорний перехідний період.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Венесуели, зокрема проти трьох племінників дружини президента Ніколаса Мадуро та шести танкерів, що займаються перевезенням сирої нафти з Венесуели.

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа посилює військовий та політичний тиск на режим Венесуели, прагнучи змусити Ніколаса Мадуро піти у відставку. За даними New York Post, близькі до адміністрації джерела повідомляють, що державний секретар Марко Рубіо запропонував розглянути Катар як можливе місце для переїзду 63-річного Мадуро.

Дональд Трамп Венесуела Нобелівська премія

