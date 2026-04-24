Поразка Орбана на виборах остаточно зруйнувала ілюзію єдності ЄС – Politico

Як пише ЗМІ, лідери, які виступають проти вступу України до ЄС, «більше не можуть ховатися за позицією Орбана»

Попри поразку прем’єра Угорщини, європейські лідери зіткнулися з численними викликами, усвідомлюючи складність узгодження подальших кроків

На саміті в Айя-Напі лідери країн Європейського Союзу схвалили кредит для України на суму 90 млрд євро. Попри подолання опору угорського премʼєра Віктора Орбана, який нещодавно програв вибори, радість була короткою: внутрішні кризи та складність подальших переговорів ставлять під питання швидкість ухвалення наступних кроків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Після місяців зволікання – головним чином через непохитність Орбана – Угорщина та Словаччина скасували своє вето на фінансування для України, вперше узгоджене у грудні. ЄС також схвалив 20-й пакет санкцій проти Росії. За словами одного з дипломатів, присутніх на деяких дискусіях на Кіпрі, президент України Володимир Зеленський, який долучився до переговорів ЄС, виглядав радіснішим, ніж протягом останніх місяців.

Однак уже наступний пункт порядку денного ЄС – питання про те, чи слід, як і коли прийняти Україну до союзу – викликав розбіжності. У той час як прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив журналістам, що виступає за прискорення вступу України до ЄС, прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович практично висміяв ідею швидкого приєднання Києва.

І хоча шлях до членства України виглядає дещо більш реальним зараз, після поразки Орбана, він все ще аж ніяк не простий. «Протягом багатьох років, якщо й існувала якась єдність у ЄС, то вона полягала у боротьбі з Орбаном. Після його відставки – і після того, як він пропустив свій останній саміт – навіть ілюзія цього спільного фронту зникла», – йдеться в матеріалі.

Як зазначив один із чиновників ЄС, лідери, які виступають проти вступу України до ЄС, «більше не можуть ховатися за позицією Орбана».

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс спробував перевести розмову в бік безпеки блоку та застосування статті 42.7 про колективну оборону ЄС. Христодулідіс хотів використати зустріч, щоб представити іншим лідерам ЄС дорожню карту того, як стаття 42.7 може почати діяти. Однак, за словами трьох дипломатів, у підсумку обговорення серед лідерів здебільшого стосувалося геополітики та цін на енергоносії. Обговорення статті 42.7 ледь розпочалося.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що, хоча ситуація може дещо покращитися без войовничого Орбана, «в Європі є й інші країни, лідери яких не завжди погоджуються» з європейським консенсусом. За його словами, «дещо переоцінено», наскільки гладкішими будуть європейські саміти без Орбана за столом переговорів.

Як відомо, Угорщина готується до офіційної зміни керівництва уряду. Лідер опозиційної партії «Тиса», яка здобула перемогу на парламентських виборах, Петер Мадяр обійме посаду прем'єр-міністра вже 9 травня.

До слова, 12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. Опозиційна партія «Тиса» з розгромною перевагою перемогла партію прем'єра Віктора Орбана «Фідес». Зокрема, «Тиса» отримала 138 місць зі 199 у парламенті. Це означає, що вона має конституційну більшість.