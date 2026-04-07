Іран відновлює ракетні бази за лічені години попри удари – ЗМІ

Іранські ракети та безпілотники продовжують завдавати ударів по Ізраїлю та країнах Перської затоки

Іран здатен відновлювати пошкоджені ракетні бази до бойової готовності всього за кілька годин, попри масовані авіаудари. Про це повідомляють західні ЗМІ з посиланням на дані розвідки США, пише «Главком».

Як пише The Telegraph, іранський режим демонструє здатність швидко відновлювати ракетні позиції навіть після серйозних атак. Водночас, за даними The New York Times, країна зберігає значний арсенал ракет і мобільних пускових установок.

Аналітики зазначають, що Іран ефективніше маскує свої системи запуску та швидко переміщує їх після використання, що ускладнює їхнє знищення.

Експерти наголошують, що чим більше пускових установок знищується, тим складніше виявити ті, що залишилися. Додатковим фактором є розгалужена мережа підземних об’єктів так званих «ракетних міст», розташованих у гірській місцевості.

Нагадаємо, що Іран відхилив пропозицію тимчасового перемир’я. Ініціатива, висунута за посередництва Пакистану, не отримала підтримки Тегерана. Країна отримала рамкову пропозицію, яку наразі розглядає, однак не приймає умов щодо розблокування протоки як частини тимчасового припинення бойових дій.

Водночас у Тегерані висловили сумніви щодо готовності Сполучених Штатів до повноцінного припинення вогню. Іранська сторона переконана, що Вашингтон не налаштований на довгострокову деескалацію конфлікту.