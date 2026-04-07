Іран відновлює ракетні бази за лічені години попри удари – ЗМІ

Іванна Гончар
Іванна Гончар
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Іран здатен відновлювати пошкоджені ракетні бази до бойової готовності всього за кілька годин, попри масовані авіаудари. Про це повідомляють західні ЗМІ з посиланням на дані розвідки США, пише «Главком».

Як пише The Telegraph, іранський режим демонструє здатність швидко відновлювати ракетні позиції навіть після серйозних атак. Водночас, за даними The New York Times, країна зберігає значний арсенал ракет і мобільних пускових установок.

Аналітики зазначають, що Іран ефективніше маскує свої системи запуску та швидко переміщує їх після використання, що ускладнює їхнє знищення.

Іранські ракети та безпілотники продовжують завдавати ударів по Ізраїлю та країнах Перської затоки.

Експерти наголошують, що чим більше пускових установок знищується, тим складніше виявити ті, що залишилися. Додатковим фактором є розгалужена мережа підземних об’єктів так званих «ракетних міст», розташованих у гірській місцевості.

Нагадаємо, що Іран відхилив пропозицію тимчасового перемир’я. Ініціатива, висунута за посередництва Пакистану, не отримала підтримки Тегерана. Країна отримала рамкову пропозицію, яку наразі розглядає, однак не приймає умов щодо розблокування протоки як частини тимчасового припинення бойових дій. 

Водночас у Тегерані висловили сумніви щодо готовності Сполучених Штатів до повноцінного припинення вогню. Іранська сторона переконана, що Вашингтон не налаштований на довгострокову деескалацію конфлікту.

Читайте також

Тривала війна невигідна Трампу, бо йому цього не пробачать виборці
Політична ціль війни. Головна проблема військової операції США проти Ірану
9 березня, 12:57
Чому Кім Чен Ин уважно стежить за діями Трампа в Ірані: пояснення CNN
Чому Кім Чен Ин уважно стежить за діями Трампа в Ірані: пояснення CNN
9 березня, 05:25
Вашингтон хоче уникнути ситуації, коли через кілька років знову доведеться повертатися до конфлікту з Іраном
Трамп зробив жорстку заяву про нового лідера Ірану
8 березня, 20:52
Жіночій збірній Ірану може загрожувати небезпека на Батьківщині
Трамп звернувся до прем'єр-міністра Австралії через жіночу збірну Ірану з футболу
9 березня, 16:52
Клуби диму здіймаються після бомбардування Ізраїлем південних передмість Бейрута
Війна на Близькому Сході. Радбез ООН прийняв резолюцію, яка засуджує атаки Ірану
12 березня, 09:36
Ізраїльські військові повідомили, що удари наносилися по різних цілях, пов’язаних із військовою інфраструктурою Ірану
Армія Ізраїлю відзвітувала про тисячі ударів по Ірану
14 березня, 01:56
У Кувейті БПЛА атакували міжнародний аеропорт
У Кувейті БПЛА атакували міжнародний аеропорт
15 березня, 11:23
Британські військові допомагатимуть встановлювати системи ППО, навчати персонал і обслуговувати їх
Британія погодилася захистити союзників на Близькому Сході від Ірану
31 березня, 20:09
Пентагон попередив Трампа про вичерпання цілей США для ударів в Ірані
США зіткнулися з браком цілей в Ірані. Трамп наполіг воювати далі
3 квiтня, 09:26

Венс може очолити переговорну групу з Іраном – Politico
Венс може очолити переговорну групу з Іраном – Politico
Ізраїль завдав серію авіаударів по об'єктах Тегерану
Ізраїль завдав серію авіаударів по об'єктах Тегерану
Кім Чен Ин посадив доньку за танк: розвідка пояснила сигнал
Кім Чен Ин посадив доньку за танк: розвідка пояснила сигнал
Іран відновлює ракетні бази за лічені години попри удари – ЗМІ
Іран відновлює ракетні бази за лічені години попри удари – ЗМІ
Убивство цивільного в Міннеаполісі: нове відео поставило під сумнів версію агентів ІСЕ
Убивство цивільного в Міннеаполісі: нове відео поставило під сумнів версію агентів ІСЕ
Названо вісім країн, без яких неможливий новий світовий баланс – аналіз The Post
Названо вісім країн, без яких неможливий новий світовий баланс – аналіз The Post

Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Вчора, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Вчора, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Вчора, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
5 квiтня, 06:30

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
