США можуть окупувати іранський острів для розблокування Ормузької протоки – Axios

Ростислав Вонс
Трамп шукає способи, як змусити Іран розблокувати судноплавство в Ормузькій протоці
фото: Getty Images

Острів Харк має вирішальне значення для нафтової промисловості Ірану

Адміністрація президента США розглядає плани окупації або блокади острова Харк, щоб змусити Іран розблокувати судноплавство в Ормузькій протоці.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Як пишуть журналісти, можлива операція з захоплення острова Харк, який забезпечує 90% експорту сирої нафти Ірану, може призвести до безпосередніх вогневих контактів за участю американських військових. Тож така операція буде розпочата лише після того, як американські військові ще більше послаблять військовий потенціал Ірану навколо Ормузької протоки.

«Нам потрібно близько місяця, щоб ще більше послабити іранців ударами, захопити острів, а потім притиснути їх до стінки та використати це для переговорів», – повідомило джерело.

Зазначається, що операція також вимагатиме додаткового залучення військ. Три різні підрозділи морської піхоти США вже прямують до регіону. Білий дім та Пентагон розглядають можливість відправки ще більшої кількості військових найближчим часом.

«Він (Трамп – «Главком») хоче відкрити Ормуз. Якщо йому доведеться для цього взяти острів Харк, це станеться. Якщо він вирішить здійснити вторгнення на узбережжя, це станеться. Але таке рішення ще не прийнято», – сказав високопосадовець адміністрації Трампа.

Як пише Axios, попри те, що острів Харк має вирішальне значення для нафтової промисловості Ірану, немає жодної гарантії, що його захоплення переконає Тегеран укласти мир на умовах Трампа.

Нагадаємо, США прискорили відправку на Близький Схід ще кількох тисяч морських піхотинців і моряків.

Як повідомлялося, лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Японії у спільній заяві рішуче засудили фактичне закриття Ормузької протоки Іраном. Політики висловили глибоке занепокоєння з приводу ескалації конфлікту та закликали Іран до негайного припинення погроз, встановлення мін, здійснення дронових та ракетних атак та інших спроб перекрити протоку для торгового судноплавства, а також дотримуватися резолюції 2817 Ради Безпеки ООН.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Ормузька протока залишається відкритою для більшості країн світу, однак обмеження діють для суден США та Ізраїлю. За словами глави іранської дипломатії, проходити через протоку можуть усі держави, окрім тих, які, за словами Тегерана, беруть участь у нападі на Іран.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що низка країн може направити військові кораблі до району Ормузької протоки, щоб забезпечити безпечне судноплавство на тлі загрози її блокування Іраном.

