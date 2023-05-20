F-16 для України: Білий дім пояснив позицію Байдена

Салліван: «Ми вважаємо, що місце, де F-16 вписується у бій, не саме зараз»

Президент США Джо Байден скасував свої колишні заперечення проти передачі Україні західних винищувачів F-16, однак Білий дім досі вважає, що наразі літаки нашій держав не потрібні. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає CNN.

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Представник Білого дому підтвердив журналістав, що Байден на саміті «Великої сімки» у Японії сказав своїм колегам про те, що Штати підтримають спільні зусилля щодо навчання українських пілотів управлінню винищувачами. Припускається, що це рішення було схвалено «в поворотний момент у конфлікті» та передбачало «довгострокову прихильність до української самооборони».

«Тепер, коли ми доставили все, що, як ми обіцяли, збиралися доставити, щоб ми могли дати українцям можливість досягти прогресу на полі бою, ми досягли моменту, коли настав час озирнутися і сказати, що Україні знадобиться як частина майбутніх сил, щоб мати можливість стримувати та захищатися від російської агресії. Частиною цього є винищувачі четвертого покоління F-16», – зазначив Салліван.

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Водночас, за його словами, ці літаки наразі не потрібні Україні у відбитті агресії РФ, але вони відіграють свою роль пізніше.

«Ми вважаємо, що місце, де F-16 вписується у бій, не саме зараз», – додав він.

Між тим, він не уточнив, як довго проходитиме навчання українських військових.

Посадовець також підтвердив давню позицію США про те, що військова техніка, надана Україні, не призначена для атак на території РФ.

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Нагадаємо, Сполучені Штати готові дозволити своїм союзникам у Європі надати Україні бойові літаки F-16. Джо Байден сказав союзникам по G7, що США підтримуватимуть спільні тренування українських льотчиків на винищувачах F-16. Навчання повністю проходитимуть у Європі, проте буде задіяний також американський персонал. Вони займуть кілька місяців.

До слова, Данія має намір допомогти українським пілотам опанувати західні винищувачі F-16.

Як повідомлялося, Португалія приєдналася до авіаційної коаліції. Країна готова тренувати українських пілотів і механіків.