  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Данія приєдналася до спільної оборонної політики Євросоюзу (фото)
рус
    Політика

    Данія приєдналася до спільної оборонної політики Євросоюзу (фото)

    Данія підписала угоду про приєднання до спільної безпекової політики Європейського союзу. Боррель заявив, що це посилить оборону Євросоюзу - Данія приєдналася до спільної оборонної політики Євросоюзу (фото)
    Данія підписала угоду про приєднання до спільної безпекової політики Європейського союзу. Боррель заявив, що це посилить оборону Євросоюзу
    фото: Twitter Єппе Кофода

    Приєднання Данії до Спільна політика безпеки та оборони посилить оборону Євросоюзу

    Данія поінформувала Європейський союз про приєднання до Спільної політики безпеки та оборони. Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод.

    За словами Кофода, це був останній крок перед початком роботи Данії у цій європейській структурі, що має розпочатися 1 липня.

    «Ми готові активізуватися і взяти на себе більше відповідальності за європейську безпеку», – запевнив міністр.

    Високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив, що отримав від Данії повідомлення про приєднання спільної безпекової політики.

    «Завдяки цьому Європа стане ще більш об’єднаною, європейська безпека ще сильнішою, і це збільшить нашу здатність діяти»,в – упевнений Боррель.

    Нагадаємо, 17 червня стало відомо, що Данія підтримає надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

    Також Данія з Британією проведуть спеціальну конференцію для підтримки України.

    Читайте також:
    Теги: ЄС Данія безпека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Данія приєдналася до спільної оборонної політики Євросоюзу (фото)