Данія приєдналася до спільної оборонної політики Євросоюзу (фото)

Данія підписала угоду про приєднання до спільної безпекової політики Європейського союзу. Боррель заявив, що це посилить оборону Євросоюзу

Приєднання Данії до Спільна політика безпеки та оборони посилить оборону Євросоюзу

Данія поінформувала Європейський союз про приєднання до Спільної політики безпеки та оборони. Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод.

За словами Кофода, це був останній крок перед початком роботи Данії у цій європейській структурі, що має розпочатися 1 липня.

«Ми готові активізуватися і взяти на себе більше відповідальності за європейську безпеку», – запевнив міністр.

A historic day! I have just informed our EU partners that Denmark will abolish the defence opt-out. Last step before we can participate from July 1st. We are ready to step up and take on more responsibility for European security #dkpol #eudk pic.twitter.com/hotNWTUQDp — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) June 20, 2022

Високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив, що отримав від Данії повідомлення про приєднання спільної безпекової політики.

«Завдяки цьому Європа стане ще більш об’єднаною, європейська безпека ще сильнішою, і це збільшить нашу здатність діяти»,в – упевнений Боррель.

I received the official notification of Denmark joining our Common Security and Defence Policy.



With this, Europe will be even more united, #EUDefence even stronger and it will increase our capacity to act.



Tak Danmark! Thank you @JeppeKofod pic.twitter.com/91o8cup6kJ — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 20, 2022

Нагадаємо, 17 червня стало відомо, що Данія підтримає надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Також Данія з Британією проведуть спеціальну конференцію для підтримки України.