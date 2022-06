Данія приєдналася до спільної оборонної політики Євросоюзу (фото)

Данія поінформувала Європейський союз про приєднання до Спільної політики безпеки та оборони. Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод.

За словами Кофода, це був останній крок перед початком роботи Данії у цій європейській структурі, що має розпочатися 1 липня.

«Ми готові активізуватися і взяти на себе більше відповідальності за європейську безпеку», – запевнив міністр.

A historic day! I have just informed our EU partners that Denmark will abolish the defence opt-out. Last step before we can participate from July 1st. We are ready to step up and take on more responsibility for European security #dkpol #eudk pic.twitter.com/hotNWTUQDp