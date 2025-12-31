Насралла оскаржив перемогу Насрі на виборах президента Гондурасу

Насралла вимагає повторного підрахунку голосів щонайменше у 12 з 18 департаментів країни

Кандидат у президенти Гондурасу Сальвадор Насралла офіційно подав апеляцію щодо результатів президентських виборів, за підсумками яких переможцем було оголошено Насрі Асфуру – консервативного політика, підтриманого президентом США Дональдом Трампом. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Згідно з Центральною виборчою комісією (CNE), розрив між кандидатами склав менше 1%, але команда Насралли стверджує про серйозні порушення та невідповідності у підрахунку голосів.

«У цьому виборчому процесі було забагато невідповідностей», – заявила його адвокат Карла Ромеро, зазначивши, що в ряді регіонів голоси за Асфуру нібито були «завищені».

Насралла вимагає повторного підрахунку голосів щонайменше у 12 з 18 департаментів країни. Водночас виборчий трибунал TJE дав виборчій комісії 48 годин на подання відповідної документації.

Партія Асфури заперечує звинувачення в шахрайстві, а сам Насрі Асфура має скласти присягу 27 січня 2026 року.

Нагадаємо, кандидат від консервативної Національної партії Насрі Асфура, якого відкрито підтримував президент США Дональд Трамп, переміг на президентських виборах у Гондурасі.

Напружена боротьба та хаос у системі підрахунку бюлетенів призвели до того, що близько 15% протоколів довелося перевіряти вручну. Протягом кількох тижнів після виборів партія LIBRE закликала до протестів, називаючи процес «виборчим переворотом». Акції неодноразово блокували доступ чиновників до приміщень, де зберігалися виборчі документи.