Насралла оскаржив перемогу Насрі на виборах президента Гондурасу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Кандидат у президенти Гондурасу Сальвадор Насралла офіційно оскаржив результати нещодавніх виборів
фото: Reuters

Насралла вимагає повторного підрахунку голосів щонайменше у 12 з 18 департаментів країни

Кандидат у президенти Гондурасу Сальвадор Насралла офіційно подав апеляцію щодо результатів президентських виборів, за підсумками яких переможцем було оголошено Насрі Асфуру – консервативного політика, підтриманого президентом США Дональдом Трампом. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Згідно з Центральною виборчою комісією (CNE), розрив між кандидатами склав менше 1%, але команда Насралли стверджує про серйозні порушення та невідповідності у підрахунку голосів.

«У цьому виборчому процесі було забагато невідповідностей», – заявила його адвокат Карла Ромеро, зазначивши, що в ряді регіонів голоси за Асфуру нібито були «завищені».

Насралла вимагає повторного підрахунку голосів щонайменше у 12 з 18 департаментів країни. Водночас виборчий трибунал TJE дав виборчій комісії 48 годин на подання відповідної документації.

Партія Асфури заперечує звинувачення в шахрайстві, а сам Насрі Асфура має скласти присягу 27 січня 2026 року.

Нагадаємо, кандидат від консервативної Національної партії Насрі Асфура, якого відкрито підтримував президент США Дональд Трамп, переміг на президентських виборах у Гондурасі.

Напружена боротьба та хаос у системі підрахунку бюлетенів призвели до того, що близько 15% протоколів довелося перевіряти вручну. Протягом кількох тижнів після виборів партія LIBRE закликала до протестів, називаючи процес «виборчим переворотом». Акції неодноразово блокували доступ чиновників до приміщень, де зберігалися виборчі документи.

вибори Гондурас

