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Мешканці Гази виганяють ХАМАС із укриттів через страх ударів Ізраїлю – NYT

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Мешканці Гази виганяють ХАМАС із укриттів через страх ударів Ізраїлю – NYT
фото із відкритих джерел

ХАМАС використовує велику мережу тунелів у Секторі Гази для непомітного переміщення між будинками та приховування заручників

Деякі жителі Сектору Гази виганяють із укриттів представників палестинського руху ХАМАС та інших силовиків, побоюючись, що притулки стануть метою ударів Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Про це пише The New York Times (NYT) із посиланням на місцевих мешканців.

Один із них, Насер аль-Заанін, який залишив свій будинок на півночі Сектора Гази разом із родиною, розповів газеті, що ХАМАС намагався розмістити поліцейських у притулок, де він зупинився. Рух заявив, що цей захід покликаний забезпечити безпеку. Проте, за словами чоловіка, місцеві жителі вирішили завадити розміщенню силовиків.

«Ми просто хочемо врятувати всі сім'ї, жінок і дітей і не допустити, щоб існувала якась потенційна загроза для нас через існування поліції та урядовців ХАМАСу», – сказав він.

За словами співрозмовника газети, мешканці дозволяють поліцейським розміщуватись зовні будівель, але не всередині.

Інші біженці, які живуть у школах у центральній частині Гази, повідомили про схоже ставлення мешканців, зазначає NYT.

«Ми швидко виженемо з цієї школи будь-кого, хто має пістолет чи гвинтівку», – мказав 62-річний Салех аль-Кафарнех, який ховається в державній школі в Дейр-ель-Баласі. Чоловік додав, що ворота туди зачиняють на всю ніч. Ще один житель, 57-річний Мохаммед Шехда аль-Обвайні, сказав, що битиметься з будь-якими озброєними людьми, якщо виявить їх у притулку в школі.

ХАМАС використовує велику мережу тунелів у Секторі Гази для непомітного переміщення між будинками та приховування заручників. Часто шахти знаходяться поблизу чи всередині цивільних об'єктів – так, 9 грудня ЦАХАЛ виявила вхід до тунелю бойовиків у шкільному кабінеті.

Ізраїльська сторона вважає, що ХАМАС використовує людей як живий щит – таку думку в інтерв'ю РБК висловив колишній посол Ізраїлю в Москві Олександр Бен Цві. ХАМАС заявляє, що люди, у тому числі заручники, які утримуються бойовиками, гинуть через удари Ізраїлю по Сектору Гази.

До слова, інженери ЦАХАЛу виявили в одному із тунелів ХАМАСу залізницю. Сили інженерного підрозділу дивізії Гази та Північної бригади у взаємодії з підрозділом Яалом виявили та знищили за попередньою розвідувальною інформацією підземний наступальний маршрут терористичної організації ХАМАС у районі Бейт-Лахії.Згідно з джерелом, зруйнована траса має довжину понад кілометр.



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Теги: будинок Сектор Гази заручники ХАМАС біженці Ізраїль

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