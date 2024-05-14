Естонія обговорює відправку військ в Україну? Міністр оборони відреагував

Міністр запевняє, в уряді не було жодного конкретного обговорення можливості відправки естонських військових в Україну

Як зазначив очільник естонського Міноборони наразі в пріоритеті країни – відправлення боєприпасів в Україну і навчання українських військових

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що ідея відправки військовослужбовців до України не набула жодного розвитку ані на рівні Естонії, ані на рівні Європейського союзу. Про це він сказав в інтерв’ю Err.

Як зазначає естонський мовник, американське видання Breaking Defence із посиланням на радника президента Алара Каріса з безпеки Мадіса Ролла виступило з твердженням, що уряд Естонії всерйоз обговорює можливість відправки естонських військовослужбовців в Україну.

За словами Ханно Певкура, в уряді не було жодного конкретного обговорення такої можливості.

«Коли Франція виступила з ідеєю подумати про те, чи можуть Європа і союзники зробити щось більше, ця ідея згадувалася в різних дискусіях, але не набула жодного розвитку, тому що наразі серед союзників немає чіткого розуміння, що це могло б дати. Я думаю, що там (у виданні Breaking Defense – «Главком»), можливо, дали занадто сміливу інтерпретацію словам Мадіса Ролла. З боку Естонії, безумовно, немає такої ініціативи, і Естонія, безумовно, не збирається щось робити самотужки», – сказав Певкур.

За словами Певкура, наразі в пріоритеті – відправлення боєприпасів в Україну і навчання українських військових в інших країнах.

«Насамперед важливо відправити боєприпаси та інше обладнання в Україну. А (військову – «Главком») підготовку ми можемо проводити і в Польщі, яка розташована дуже близько до України», – сказав естонський міністр оборони.

Як повідомлялося, естонський уряд обговорює можливість відправки військ на захід України, аби ті допомогли Києву вивільнити резерви для відправлення на фронт.

Нагадаємо, уряди США і Європи дедалі більше схвильовані тим, що російський диктатор Володимир Путін планує кинути виклик членам НАТО, зокрема трьом балтійським країнам, якщо зможе закінчити війну в Україні на вигідних для себе умовах.

До слова, Литва готова відправити в Україну своїх солдатів у рамках тренувальної місії.