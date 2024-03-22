Головна Світ Політика
search button user button menu button

Деякі країни зацікавила ідея відправки своїх військ в Україну – посол Франції

Ірина Луцак
glavcom.ua
Деякі країни зацікавила ідея відправки своїх військ в Україну – посол Франції
Весьєр також заявив, що перемога Росії в Україні призведе до ще більш ризикованої ситуації у світі
фото з відкритих джерел

На думку Франції, зараз немає червоних ліній і не треба утримуватися від чогось

Є деякі країни, які зацікавила ідея президента Франції Еммануеля Макрона відправити війська до України за необхідності. Про це заявив посол Франції в Україні Ґаель Весьєр на XVI Київському безпековому форумі.

Він нагадав, що на думку Франції, зараз немає червоних ліній і не треба утримуватися від чогось, навіть якщо буде необхідність щодо присутності військ в Україні.

«Ми можемо сказати, що це не виключається. Для нас це дуже потужний сигнал про те, що ми підсилюємо підтримку Україні. Не будемо себе стримувати якимись межами», – пояснив посол.

Весьєр додав, що для Франції в правовому полі Росія є не ворогом, а опонентом, на якого вона не збирається нападати.

«Але ми вже готові зробити все потрібне, щоб підтримати Україну. Ось що ми намагаємося зробити. Це не щось узгоджене з нашими друзями і партнерами. Це те, що ми думаємо, але є деякі країни, які зацікавили ці ідеї. Це обговорюється», – зауважив дипломат.

Весьєр  також заявив, що перемога Росії в Україні призведе до ще більш ризикованої ситуації у світі, адже багато країн захочуть долучитися до ядерного клубу через загрозу своїй безпеці.

Дипломат застеріг, що було б величезною помилкою думати, що всі в НАТО захищені, і США дають ядерну парасольку, а також зауважив, що війна проти України зачіпає баланс на континенті.

«Уявімо собі, якщо Росія переможе. Які уроки будуть звідси витікати? Що Росія може знищити сусіда. І це означатиме, що міжнародна спільнота не зможе нічого зробити у відповідь. Це означає, що багато країн скажуть: «У нас є тепер необхідність долучитися до ядерного клубу, тому що наша безпека під ризиком». Це буде ще ризикованіша ситуація і ще нестабільніша, ніж сьогодні», – пояснив посол Франції.

Президент Франції Еммануель Макрон раніше заявив, що війна в Україні є екзистенційною для Європи. Тож він не виключає варіант із введенням французьких військ в Україну, якщо це буде необхідно в майбутньому.

Нагадаємо, Німеччина та Франція закликали Європейський інвестиційний банк збільшити оборонні витрати для НАТО.

До слова, Франція долучилася до Польщі в закликах до подальших обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції.

Читайте також: The Telegraph розкрив справжню причину, чому Макрон змінив політику щодо України
Теги: Франція Еммануель Макрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Макрон прагне не лише до лідерства в Європі, але й до того, щоб його вважали лідером регіону щодо України на глобальному рівні
The Telegraph розкрив справжню причину, чому Макрон змінив політику щодо України
17 березня, 22:00
Окупанти поцілили по АЗС у Нікополі
Росіяни вгатили по автозаправці в Нікополі, є постраждалі (фото)
17 березня, 12:49
Україна не розглядає введення військ НАТО в країну: названо причину
Україна не розглядає введення військ НАТО в країну: названо причину
16 березня, 23:12
Сполучені Штати не відкидають ідею інших країн НАТО про розміщення військ на території України
Білий дім прокоментував можливість розміщення іноземних військ в Україні
15 березня, 23:55
Чому німецькі генерали не хочуть давати Україні ракети Taurus? Оприлюднені записи російських шпигунів
Чому німецькі генерали не хочуть давати Україні ракети Taurus? Оприлюднені записи російських шпигунів
2 березня, 23:30
Франція розповіла, хто причетний до паніки щодо клопів у Парижі
Франція розповіла, хто причетний до паніки щодо клопів у Парижі
2 березня, 07:10
Президент Франції: Спорт має на увазі єдність
Чи будуть росіяни та білоруси на Олімпійських іграх в Парижі: Макрон зробив заяву
1 березня, 09:38
Білий дім відповів, чи відправлятимуть США війська воювати в Україну
Білий дім відповів, чи відправлятимуть США війська воювати в Україну
27 лютого, 22:15
Метте Фредеріксен зазначила, що після закінчення Холодної війни на початку 1990-х років Данія та інші країни скоротили військові бюджети
Як захистити Європу від Путіна: прем'єрка Данії зробила низку заяв
27 лютого, 09:18

Політика

Китай запустив у космос групу супутників моніторингу (фото)
Китай запустив у космос групу супутників моніторингу (фото)
Деякі країни зацікавила ідея відправки своїх військ в Україну – посол Франції
Деякі країни зацікавила ідея відправки своїх військ в Україну – посол Франції
Німеччина вирішила озброїтись новими системами ППО Patriot
Німеччина вирішила озброїтись новими системами ППО Patriot
Єменські хусити дали обіцянку Росії та Китаю
Єменські хусити дали обіцянку Росії та Китаю
Ірландський уряд може очолити політик без вищої освіти
Ірландський уряд може очолити політик без вищої освіти
«Задушлива атмосфера страху»: ООН пояснила, що діється на окупованих територіях України
«Задушлива атмосфера страху»: ООН пояснила, що діється на окупованих територіях України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Знайдену зброю можна буде залишати собі – схвалено законопроєкт у першому читанні
53K
Чи слід відправляти зброю Україні? Неочікувана відповідь чехів і словаків
24K
Рада прийняла важливий закон, який забезпечує права військовослужбовців
20K
Затримано 19-річну студентку-зрадницю, яка шпигувала за співробітниками СБУ (фото)
14K
«Поширюється блискавично»: у Японії набирає обертів нова смертельна хвороба
11K
Спікер Палати представників США дав обіцянку щодо допомоги Україні

Новини

Депутат Європарламенту: Треба надати Україні все необхідне озброєння
Вчора, 20:43
Представник ЄС в Україні пояснив, чому Росія ненавидить Україну
Вчора, 19:13
Скандал у Раді. Охоронці Порошенка штовхали нардепку, яка ставила йому незручні питання
Вчора, 18:59
Чи застосує Росія ядерну зброю? Адмірал НАТО дав прогноз
Вчора, 15:10
Євросоюз ставиться до України, ніби вона вже є членом ЄС – експрезидент Євроради
Вчора, 14:55
У битві за Мощун була визначена доля України та Києва – президент (фото, відео)
Вчора, 14:41

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua