Деякі країни зацікавила ідея відправки своїх військ в Україну – посол Франції
На думку Франції, зараз немає червоних ліній і не треба утримуватися від чогось
Є деякі країни, які зацікавила ідея президента Франції Еммануеля Макрона відправити війська до України за необхідності. Про це заявив посол Франції в Україні Ґаель Весьєр на XVI Київському безпековому форумі.
Він нагадав, що на думку Франції, зараз немає червоних ліній і не треба утримуватися від чогось, навіть якщо буде необхідність щодо присутності військ в Україні.
«Ми можемо сказати, що це не виключається. Для нас це дуже потужний сигнал про те, що ми підсилюємо підтримку Україні. Не будемо себе стримувати якимись межами», – пояснив посол.
Весьєр додав, що для Франції в правовому полі Росія є не ворогом, а опонентом, на якого вона не збирається нападати.
«Але ми вже готові зробити все потрібне, щоб підтримати Україну. Ось що ми намагаємося зробити. Це не щось узгоджене з нашими друзями і партнерами. Це те, що ми думаємо, але є деякі країни, які зацікавили ці ідеї. Це обговорюється», – зауважив дипломат.
Весьєр також заявив, що перемога Росії в Україні призведе до ще більш ризикованої ситуації у світі, адже багато країн захочуть долучитися до ядерного клубу через загрозу своїй безпеці.
Дипломат застеріг, що було б величезною помилкою думати, що всі в НАТО захищені, і США дають ядерну парасольку, а також зауважив, що війна проти України зачіпає баланс на континенті.
«Уявімо собі, якщо Росія переможе. Які уроки будуть звідси витікати? Що Росія може знищити сусіда. І це означатиме, що міжнародна спільнота не зможе нічого зробити у відповідь. Це означає, що багато країн скажуть: «У нас є тепер необхідність долучитися до ядерного клубу, тому що наша безпека під ризиком». Це буде ще ризикованіша ситуація і ще нестабільніша, ніж сьогодні», – пояснив посол Франції.
Президент Франції Еммануель Макрон раніше заявив, що війна в Україні є екзистенційною для Європи. Тож він не виключає варіант із введенням французьких військ в Україну, якщо це буде необхідно в майбутньому.
Нагадаємо, Німеччина та Франція закликали Європейський інвестиційний банк збільшити оборонні витрати для НАТО.
До слова, Франція долучилася до Польщі в закликах до подальших обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції.
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