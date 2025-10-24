Трамп: Мені говорили, що він (Чанпен Чжао – «Главком») мав багато прихильників і що те, що він зробив, не є злочином

Засновника Binance Чанпена Чжао засудили у квітні 2024 року за порушення американського закону про боротьбу з відмиванням грошей

Президент США Дональд Трамп помилував засновника найбільшої у світі криптобіржі Binance Чанпена Чжао, який раніше був засуджений за порушення закону про боротьбу з відмиванням грошей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Як зазначила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт, Трамп скористався своїми конституційними повноваженнями, «помилувавши Чжао, який зазнав переслідувань з боку адміністрації Байдена в межах її війни з криптовалютами».

Разом із цим президент скасував ще кілька справ, пов’язаних із колишньою антикриптовалютною політикою США. Помилування отримали, зокрема, засновник даркнет-ринку Silk Road Росс Ульбріхт, який відбував довічне ув’язнення, а також засновники криптобіржі BitMEX.

Під час брифінгу Трамп заявив, що ухвалив рішення про помилування на прохання багатьох людей і що Чжао, за його словами, мав широку підтримку.

«Я припускаю, що ми говоримо про одну й ту саму людину, бо я справді помилував багатьох людей. Я його не знаю, не думаю, що коли-небудь зустрічав. Але мені говорили, що він мав багато прихильників і що те, що він зробив, не є злочином. Кажуть, що його переслідувала адміністрація Байдена. Тому я помилував його на прохання багатьох дуже хороших людей», – сказав Трамп.

Як відомо, засновника Binance засудили у квітні 2024 року за порушення американського закону про боротьбу з відмиванням грошей. Прокурори стверджували, що незаконні транзакції, які здійснювалися під його керівництвом,«завдали шкоди національній безпеці США».

До цього, у листопаді 2023 року, Чжао залишив посаду керівника Binance і погодився сплатити штраф у розмірі $50 млн.

Нагадаємо, 25 вересня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який надає дозвіл на застосування смертної кари за певні злочини, скоєні у столиці – місті Вашингтон.

Раніше Трамп уже висловлювався за відновлення смертної кари за вбивства, вчинені у столиці, аргументуючи свою позицію тим, що такий захід може стримувати людей від злочинів, оскільки смертна кара є «надзвичайно ефективним превентивним засобом».