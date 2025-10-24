Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Трамп помилував засновника найбільшої у світі криптобіржі Binance

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп помилував засновника найбільшої у світі криптобіржі Binance
Трамп: Мені говорили, що він (Чанпен Чжао – «Главком») мав багато прихильників і що те, що він зробив, не є злочином
фото: The White house/Facebook

Засновника Binance Чанпена Чжао засудили у квітні 2024 року за порушення американського закону про боротьбу з відмиванням грошей 

Президент США Дональд Трамп помилував засновника найбільшої у світі криптобіржі Binance Чанпена Чжао, який раніше був засуджений за порушення закону про боротьбу з відмиванням грошей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Як зазначила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт, Трамп скористався своїми конституційними повноваженнями, «помилувавши Чжао, який зазнав переслідувань з боку адміністрації Байдена в межах її війни з криптовалютами».

Разом із цим президент скасував ще кілька справ, пов’язаних із колишньою антикриптовалютною політикою США. Помилування отримали, зокрема, засновник даркнет-ринку Silk Road Росс Ульбріхт, який відбував довічне ув’язнення, а також засновники криптобіржі BitMEX.

Під час брифінгу Трамп заявив, що ухвалив рішення про помилування на прохання багатьох людей і що Чжао, за його словами, мав широку підтримку.

«Я припускаю, що ми говоримо про одну й ту саму людину, бо я справді помилував багатьох людей. Я його не знаю, не думаю, що коли-небудь зустрічав. Але мені говорили, що він мав багато прихильників і що те, що він зробив, не є злочином. Кажуть, що його переслідувала адміністрація Байдена. Тому я помилував його на прохання багатьох дуже хороших людей», – сказав Трамп.

Як відомо, засновника Binance засудили у квітні 2024 року за порушення американського закону про боротьбу з відмиванням грошей. Прокурори стверджували, що незаконні транзакції, які здійснювалися під його керівництвом,«завдали шкоди національній безпеці США».

До цього, у листопаді 2023 року, Чжао залишив посаду керівника Binance і погодився сплатити штраф у розмірі $50 млн.

Нагадаємо, 25 вересня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який надає дозвіл на застосування смертної кари за певні злочини, скоєні у столиці – місті Вашингтон. 

Раніше Трамп уже висловлювався за відновлення смертної кари за вбивства, вчинені у столиці, аргументуючи свою позицію тим, що такий захід може стримувати людей від злочинів, оскільки смертна кара є «надзвичайно ефективним превентивним засобом».

Теги: помилування Дональд Трамп США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: У нас є Закон про повстання не просто так. Якби люди гинули, а суди чи губернатори нас стримували – звісно, я б це зробив
Трамп пригрозив застосувати Закон про повстання: у США зростає напруга
8 жовтня, 03:26
Трамп: Ми дуже близькі до укладення угоди на Близькому Сході, і що я маю негайно прибути
Угода між Ізраїлем і ХАМАС може бути підписана сьогодні в Єгипті
9 жовтня, 01:48
У документі міститься одна з найрішучіших критик антиімміграційної політики адміністрації Трампа
Папа Лев XIV розкритикував Трампа у апостольському повчанні «Dilexi te»
9 жовтня, 16:18
13 жовтня Сибіга заявив, що ще сім держав мають намір стати учасниками ініціативи НАТО PURL
Сибіга розповів, скільки країн приєднаються до закупівлі зброї США для України
13 жовтня, 13:06
Зеленський обговорив з розвідкою ключові джерела постачання до Росії
Зеленський доручив збільшити тиск на Росію
15 жовтня, 14:51
Через шатдаун у США більшість працівників ядерного агентства відправлять у вимушену відпустку
Через шатдаун у США більшість працівників ядерного агентства відправлять у вимушену відпустку
18 жовтня, 05:13
Трамп продемонстрував спільний знімок з Путіним у Білому домі
Посланець Путіна заявив, що підготовка саміту президентів США та РФ триває
22 жовтня, 02:18
Ракета Tomahawk
США не відкидають передачу Україні ракет Tomahawk, але є нюанс – Axios
22 жовтня, 22:24
Журнал Time присвятив нову обкладинку президенту США
Трамп обурився своїм фото на обкладинці Time
14 жовтня, 10:18

Соціум

Трамп помилував засновника найбільшої у світі криптобіржі Binance
Трамп помилував засновника найбільшої у світі криптобіржі Binance
Росія замовила велику партію ядерно-сумісних «Калібрів»
Росія замовила велику партію ядерно-сумісних «Калібрів»
Військові літаки РФ порушили повітряний простір Литви
Військові літаки РФ порушили повітряний простір Литви
РФ засудила журналістку з Мелітополя до 14 років ув’язнення
РФ засудила журналістку з Мелітополя до 14 років ув’язнення
Зумери знайшли нові прийоми для економії коштів
Зумери знайшли нові прийоми для економії коштів
У Лондоні злодії викрали 3 тис. пляшок українського «золота у келиху»
У Лондоні злодії викрали 3 тис. пляшок українського «золота у келиху»

Новини

В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Вчора, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua