Нова лідерка опозиції Тайваню попередила про загрозу війни з Китаєм

Голова партії Гоміньдан обіцяє «нову еру миру» та виступає проти збільшення витрат на оборону

Нова лідерка найбільшої опозиційної партії Тайваню Гоміньдан (КМТ) Чен Лі-вун у суботу офіційно вступила на посаду, розпочавши своє лідерство із застереження про зростання ризику військового конфлікту з Пекіном. 55-річна колишня законодавець очолила партію в період «найгірших часів» зростання військової та політичної напруженості у Тайванській протоці, яку Китай, що розглядає демократично керований острів як свою територію, продовжує нагнітати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Тайванська протока стикається з серйозною військовою небезпекою, і світ уважно стежить за цим», – заявила Чен Лі-вун у своїй промові до членів партії в Тайбеї. «Безпека Тайваню стикається з постійною загрозою війни».

Гоміньдан традиційно підтримує тісніші відносини з Пекіном, ніж правляча Демократична прогресивна партія (ДПП). Чен Лі-вун вже дала зрозуміти, що прагне ще тісніших зв'язків з материковим Китаєм.

Голова Китаю Сі Цзіньпін швидко привітав її з обранням минулого місяця, закликавши до зусиль для просування «возз’єднання». Деякі китайські користувачі інтернету навіть назвали Чен «богинею возз’єднання».

У своїй першій промові Чен Лі-вун не розкрила деталей своєї політики щодо Китаю і не підтвердила, чи планує візит до КНР, натомість пообіцявши працювати заради деескалації. «Гоміньдан безумовно буде партією, яка відкриє нову еру миру між двома сторонами протоки та поведе Тайвань вперед», – підкреслила вона.

Нова лідерка опозиції також виступає проти збільшення витрат на оборону, що є ключовою політикою адміністрації президента Лай Цзін-де і має сильну підтримку США.

Незважаючи на програш на президентських виборах минулого року, Гоміньдан та його союзник – Тайванська народна партія, мають більшість місць у парламенті, що створює серйозні труднощі для правлячої ДПП у затвердженні бюджету та законодавчих актів.

Одним із перших завдань Ченга стане підготовка партії до виборів мера та місцевих виборів наприкінці наступного року, які стануть важливим індикатором підтримки перед президентськими виборами 2028 року.

Нагадаємо, Китай заявив, що група бомбардувальників H-6K здійснила політ поблизу Тайваню для проведення «навчань з протистояння». Ці маневри були оприлюднені китайськими державними ЗМІ за кілька днів до зустрічі між президентами США Дональдом Трампом та Китаю Сі Цзіньпіном, що відбудеться цього тижня на саміті в Південній Кореї.