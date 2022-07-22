На Херсонщині окупанти взялися за молодь. Розвідка розкрила методи «виховання»

Одним із головних елементів політики росіян стало так зване «військово-патріотичне виховання»

Окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених територіях Херсонщини намагаються насаджувати проросійський світогляд серед української молоді. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Одним із головних елементів цієї політики стало так зване «військово-патріотичне виховання». З цією метою активно формуються «громадські організації» на кшталт «молоді будівельники Херсонської області», «молодь Херсона» та ін. Участь в них української молоді дедалі частіше набуває примусового характеру. Одночасно старше покоління регіону залучається до новостворених організацій «союз матерів Херсонської області», «організація ветеранів Херсонської області».

Щоб створити уяву про масову підтримку місцевою молоддю окупаційного режиму, активно пропагується участь в організованому «міносвіти РФ» проєкті «твій крок» (твой шаг). У «Федеральному агентстві зі справ молоді РФ» анонсовано проведення на окупованих територіях загальноросійських дитячо-юнацьких конкурсів «планета великих змін» (планета больших перемен) та «велика зміна» (большая перемена). На запрошення представників санкт-петербурзького відділення всеросійського військово-патріотичного руху «Юнармія» 31 липня «юнармійці» з «ДНР» візьмуть участь у головному військово-морському параді в Санкт-Петербурзі.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України на Херсонщині завдали ударів по скупченню озброєння, техніки та складу боєприпасів в районі Райського та по складу боєприпасів в районі Берислава, об’єкти знищено.

Також українські бійці вкотре вдарили по рашистах у Новій Каховці.

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