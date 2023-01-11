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The Guardian: на «групу Вагнера» припадає чверть російських сил в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
The Guardian: на «групу Вагнера» припадає чверть російських сил в Україні
Вагнерівці зараз складають чверть або більше російських комбатантів
фото з відкритих джерел

Аналітики говорять про низьку ефективність «вагнерівців», які просуваються на Бахмутському напрямку

Британське видання The Guardian повідомляє, що бойовики групи «Вагнера» складають близько чверті від загальної кількості російських військ в Україні.

Як зазначає видання, за словами представників однієї із західних розвідок, роль «групи Вагнера» в російській військовій кампанії проти України постійно зростає.

«Існує реальна ймовірність того, що вагнерівці зараз складають чверть або більше російських комбатантів», – заявив журналістам неназваний чиновник.

Водночас аналітики говорять про низьку ефективність «вагнерівців», які просуваються на Бахмутському напрямку неймовірно повільними темпами.

«Іноді потрібно два тижні, щоб взяти один будинок», – констатує співрозмовник видання.

Нагадаємо, українські захисники показали, які знищили групу «вагнерівців» у Соледарі Донецька області з великокаліберних кулеметів. 

До відома, засновник та спонсор російської приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна» заявив, що ЗСУ мужньо захищають територію міста Соледар на Донеччині.

Теги: ПВК Вагнера будинок чиновник війна окупанти

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