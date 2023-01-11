The Guardian: на «групу Вагнера» припадає чверть російських сил в Україні
Аналітики говорять про низьку ефективність «вагнерівців», які просуваються на Бахмутському напрямку
Британське видання The Guardian повідомляє, що бойовики групи «Вагнера» складають близько чверті від загальної кількості російських військ в Україні.
Як зазначає видання, за словами представників однієї із західних розвідок, роль «групи Вагнера» в російській військовій кампанії проти України постійно зростає.
«Існує реальна ймовірність того, що вагнерівці зараз складають чверть або більше російських комбатантів», – заявив журналістам неназваний чиновник.
Водночас аналітики говорять про низьку ефективність «вагнерівців», які просуваються на Бахмутському напрямку неймовірно повільними темпами.
«Іноді потрібно два тижні, щоб взяти один будинок», – констатує співрозмовник видання.
Нагадаємо, українські захисники показали, які знищили групу «вагнерівців» у Соледарі Донецька області з великокаліберних кулеметів.
До відома, засновник та спонсор російської приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна» заявив, що ЗСУ мужньо захищають територію міста Соледар на Донеччині.
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