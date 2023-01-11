The Guardian: на «групу Вагнера» припадає чверть російських сил в Україні

Вагнерівці зараз складають чверть або більше російських комбатантів

Аналітики говорять про низьку ефективність «вагнерівців», які просуваються на Бахмутському напрямку

Британське видання The Guardian повідомляє, що бойовики групи «Вагнера» складають близько чверті від загальної кількості російських військ в Україні.

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Як зазначає видання, за словами представників однієї із західних розвідок, роль «групи Вагнера» в російській військовій кампанії проти України постійно зростає.

«Існує реальна ймовірність того, що вагнерівці зараз складають чверть або більше російських комбатантів», – заявив журналістам неназваний чиновник.

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Водночас аналітики говорять про низьку ефективність «вагнерівців», які просуваються на Бахмутському напрямку неймовірно повільними темпами.

«Іноді потрібно два тижні, щоб взяти один будинок», – констатує співрозмовник видання.

Нагадаємо, українські захисники показали, які знищили групу «вагнерівців» у Соледарі Донецька області з великокаліберних кулеметів.

До відома, засновник та спонсор російської приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна» заявив, що ЗСУ мужньо захищають територію міста Соледар на Донеччині.