Білорусь звільнила п’ятьох ув’язнених. Трамп публічно звернувся до Лукашенка

Відносини між Заходом та Білоруссю різко погіршилися після президентських виборів 2020 року, які ЄС і США не визнали демократичними

Президент США подякував Лукашенку після звільнення п’ятьох ув’язнених із РФ та Білорусі

Президент США Дональд Трамп прокоментував звільнення польських та молдовських громадян, які перебували у в’язницях у Росії та Білорусі. Про це він написав увечері 10 травня у соцмережі Truth Social, інформує «Главком».

За словами Трампа, йдеться про трьох польських та двох молдовських ув’язнених. Американський президент заявив, що звільнення стало можливим завдяки роботі його спеціального президентського посланця Джона Коула.

«Завдяки моєму спеціальному президентському посланцю Джону Коулу нам вдалося докласти значних зусиль, щоб це звільнення відбулося», – зазначив Трамп.

Він також нагадав, що президент Польщі Кароль Навроцький під час зустрічі у вересні минулого року просив його допомогти зі звільненням Анджея Почобута, який перебував у білоруській в’язниці.

«Сьогодні Почобут на свободі завдяки нашим зусиллям. Сполучені Штати допомагають своїм союзникам і друзям. Дякую президенту Лукашенку за співпрацю та дружбу. Це так приємно», – написав Трамп.

У повідомленні американський президент окремо подякував Олександру Лукашенку, що викликало увагу на тлі тривалих санкцій США та Європи проти білоруського режиму.

Нагадаємо, що спецпосланець США Джон Коул заявив, що Вашингтон розглядає можливість подальшого послаблення санкцій проти Білорусі у разі звільнення нових політичних в’язнів. За його словами, США сподіваються домогтися нових звільнень уже найближчим часом, а переговори між сторонами тривають.

Коул також не виключив можливості подальшого зближення між США та Білоруссю. Зокрема, він допустив відкриття американського посольства у Мінську та можливий візит Олександра Лукашенка до США у разі продовження звільнення політичних в’язнів.