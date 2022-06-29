«До досягнення цілей». Росія лякає продовженням «спецоперації Путіна»
Представники Росії запевняють, що Путінська «спецоперація» йде за планом
Перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський заявив, що «спеціальна військова операція» Москви в Україні продовжуватиметься «до досягнення усіх цілей». Про це він заявив на засіданні Ради безпеки ООН.
«Ми розпочали спеціальну військову операцію з тим, щоб припинити обстріли Донбасу Україною, щоб з території цієї країни, перетвореної з подачі західних країн на анти-Росію, а також від її націоналістичного керівництва, перестала виходити загроза як Росії, так і жителям півдня та південно- сходу України», – заявив російський дипломат.
Крім того, у своєму виступі Полянський прокоментував постачання західних озброєнь в Україну. За його словами, постачаючи військову допомогу, Захід «продовжує агонію злочинного київського режиму».
Російський дипломат переконаний, що Київ «навмисне зберігає озброєння, передані Заходом, у центрах міст та використовує мирне населення як живий щит». Він додав, що ці поставки є також «законними військовими цілями, як і найманці з ваших держав».
«Чим раніше ви це усвідомлюєте, тим раніше українське керівництво сяде за стіл переговорів із реалістичною позицією, а не з гаслами та фантомними болями», – наголосив він.
Про термін проведення спецоперації в Україні також висловився директор другого департаменту країн СНД МЗС Росії Олексій Поліщук. Він наголосив, що Москва зацікавлена у якнайшвидшому «звільненні Донбасу». За словами дипломата, «спецоперація йде за планом і досягне поставленої мети».
Нагадаємо, Рада Безпеки ООН провела засідання для обговорення обстрілів російськими військами цивільних об'єктів в Україні. Зокрема, темою засідання був ракетний обстріл торгового центру в Кременчуці, де загинуло понад 18 людей.
Серед інших, на засіданні Радбезу ООН порушувалися питання визнання Росії країною-терористом і позбавлення її права голосу в Генасамблеї ООН.
Раніше повідомлялося, що в ефірах федеральних телеканалів Росії стало менше репортажів, відзнятих військовими кореспондентами з передової. Ефір росТБ насичували сюжетами про російську армію на початку війни. Сьогодні ж більшість таких публікацій є ретрансляцією офіційних пропагандистських матеріалів про успіхи окупантів. Центр протидії дезінформації зазначив, що цьому є кілька пояснень.