Чому США та Росія обирають Саудівську Аравію майданчиком для перемовин? Аналіз The Guardian

Американська сторона з представниками Саудівської Аравії перед початком перемовин у лютому 2025 року

The Guardian: Саудівська Аравія є перш за все зручним місцем для адміністрації президента Трампа

Наступного тижня відбудуться перемовини між американською та українською сторонами у Саудівській Аравії. Як інформує «Главком», The Guardian аналізує наскільки країна є нейтральною під час дипломатичної місії сторін.

Британський журналіст Пітер Бомонт пише, що оголошення про те, що наступного тижня Саудівська Аравія прийматиме переговори між США та Україною в Джидді, виглядає багатообіцяючою новиною, на перший погляд.

Зазначається, що справжнє питання полягає в тому, наскільки Саудівська Аравія та її наслідний принц Мохаммед ібн Салман насправді нейтральні і чому переговори проводяться там, а не в одній з європейських столиць.

У повідомленні вказано, що Саудівська Аравія є перш за все зручним місцем для адміністрації президента Трампа.

Він під час свого першого терміну перебування на посаді перший закордонний візит Трампа був до Саудівської Аравії, країни, яка «має амбіції стати великим дипломатичним гравцем».

Відомо, що Дональд Трамп збирається відвідати Саудівську Аравію за $1 трлн. Він визнає, що порушить традицію, відповідно до якої перший свій візит президент США здійснює до Великої Британії.

Повідомляється, що зв’язки між Трампом і його оточенням і Саудівською Аравією вже давно є тісними з точки зору дипломатії та бізнесу, а от більше занепокоєння викликають уявлення про близькість принца Мухаммеда до Москви та російського диктатора Путіна.

«Останніми роками принц, який, як повідомляється, зачарований Путіним і його контролем над владою в Росії, наблизився до орбіти російського президента. На думку деяких аналітиків, йому було відведено ключову роль у двох обмінах полоненими між Росією та США», – йдеться у повідомленні.

Газета пише, що ці «теплі стосунки почалися в 2015 році», коли принц Мухаммед відвідав російського президента в Санкт-Петербурзі, а потім Путін відвідав Саудівську Аравію в 2023 році.

У лютому цього року Саудівська Аравія прийняла делегації Росії та США для обговорення мирної угоди з Україною, «що стало серйозним переломом у спробах адміністрації Байдена дипломатично ізолювати Росію».

«Однак цьому протистоїть той факт, що Саудівська Аравія також організувала дводенний мирний саміт щодо України у 2023 році за участю представників понад 40 країн, хоча деякі скептики відзначають, що це також стосується відмивання міжнародної репутації Саудівської Аравії», – повідомляє The Guardian.

Також The Guardian наводить слова менеджерки Українського форуму Chatham House Орисі Луцевич, яка зазначала, що «більшим ризиком для Зеленського та України залишається сам Трамп – ризик того, що Америка стане на бік російського порядку денного. Розташування цього не змінює»

Зауважимо, що зустріч американської та української делегацій, що запланована на наступний тиждень, відбудеться у Джидді. Раніше країною для зустрічі делегацій була обрана саме Саудівська Аравія.

Зеленський також відвідає Саудівську Аравію, згодом він поїде, але його команда залишиться для переговорів з американською стороною.

Вже відомо, що американську делегацію очолить державний секретар США Марко Рубіо, до її складу увійдуть посланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф та радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волтц. Українську сторону представлятиме очільник Офісу президента Андрій Єрмак.