Віцепрезидент США пояснив, чому діалог між Трампом і Путіним щодо України важливий

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
фото: Reuters

Венс не повідомив, чи відбудуться переговори між Трампом та Путіним найближчим часом

Віцепрезидент США Джей Ді Венс пояснив, чому потрібен діалог між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним щодо України, передає «Главком».

Венс прокоментував критику на адресу Трампа, який неодноразово спілкувався телефоном з Путіним та навіть влаштував двосторонній саміт на Алясці.

«Я чув, як так багато людей критикували президента США за розмови з Володимиром Путіним. Вам не потрібно погоджуватися з рішенням Володимира Путіна вторгнутися в Україну, але якщо ви хочете домогтися миру, вам потрібно бути сильним. Вам також потрібно розмовляти з людьми», – вважає віцепрезидент США.

Як повідомлялося, планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна наразі призупинено. Перша телефонна розмова між секретарем Рубіо і міністром закордонних справ Лавровим була «продуктивною», але президент США вважає, що обидві сторони ще не готові до переговорів, щоб виправдати їх проведення саме зараз.

До слова, президент України Володимир Зеленський пояснив, чому ідея проведення переговорів Трампа та Путіна в Будапешті «згоріла», та підкреслив, що для Києва головне – закінчення війни, а не місце зустрічі.

Раніше угорський прем'єр Віктор Орбан підтвердив, що російсько-американський саміт у Будапешті залишається на порядку денному, але відбудеться пізніше.

Нагадаємо, під час зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би залишити Будапешт як можливий майданчик для майбутньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним

