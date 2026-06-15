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Каллас заявила, що Україна в ЄС зробить Європу сильнішою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Каллас заявила, що Україна в ЄС зробить Європу сильнішою
Кая Каллас зробила заяву про вступ України до ЄС
фото: Kaja Kallas/Х

Каллас: Сьогодні Україна та Молдова роблять вирішальний крок на шляху до вступу в ЄС

Членство України в ЄС зробить Європу сильнішою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу європейської дипломатії Каю Каллас.

«Сьогодні Україна та Молдова роблять вирішальний крок на шляху до вступу в ЄС. Відкриття перших розділів переговорів про вступ до ЄС є важливою віхою. Обидві країни провели складні реформи в надзвичайних обставинах. Їхнє членство зробить Європу сильнішою. Чорногорія закріпила за собою позицію лідера в процесі вступу до ЄС, закривши ще один розділ переговорів. Майбутнє України, Молдови та Чорногорії – у Європейському Союзі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, усі держави-члени ЄС погодили відкриття першого кластера переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу. 

Згодом президент України Володимир Зеленський привітав рішення Європейського Союзу про відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України до ЄС та назвав його важливою політичною і моральною підтримкою для країни. «Як ми і говорили, Україна виконує те, що необхідно, і важливо, що ЄС теж дотримується слова. Відкриття першого кластера є значною політичною та моральною підтримкою для нашої держави і людей», – наголосив глава держави.

Як повідомлялося, попередній уряд Угорщини на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном був головною перепоною на шляху просування України до членства в Європейському Союзі. Однак після зміни влади в країні за підсумками парламентських виборів цю перешкоду вдалося усунути. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Зокрема, 15 червня усі країни ЄС домовилися розпочати перший блок переговорів про вступ з Україною та Молдовою.

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Теги: Кая Каллас Європейський Союз Молдова Україна

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