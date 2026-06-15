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Україна отримала новий козир. Європа взялася переконувати Трампа у силі Києва

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна отримала новий козир. Європа взялася переконувати Трампа у силі Києва
Макрон спробує втримати Трампа від нових поступок Росії
скріншот з відео

На саміті G7 Макрон та інші європейські лідери спробують довести президенту США, що позиції України помітно зміцнилися

Європейські лідери під час саміту G7 мають намір переконати президента США Дональда Трампа, що Україна нині перебуває у значно сильнішій позиції, ніж ще рік тому. У Європі розраховують зберегти увагу Вашингтона до війни та не допустити послаблення підтримки Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Politico.

Європа хоче втримати увагу Трампа

Як зазначає видання, головними темами саміту в Евіані стануть війна між Ізраїлем та Іраном, а також ситуація навколо Ормузької протоки. Водночас питання російсько-української війни також залишатиметься серед ключових.

Французькі чиновники розповіли Politico, що головне завдання європейських лідерів полягає не стільки у досягненні нових домовленостей, скільки у збереженні зацікавленості Трампа українською тематикою.

Макрон робить ставку на роль Європи

Президент Франції Еммануель Макрон планує наголосити, що саме Європа сьогодні бере на себе основний тягар підтримки України.

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«Європейці оплачують майже 100% допомоги Україні. Важливо, щоб інші партнери по G7, особливо США, принаймні не погіршували свою позицію щодо України», – заявив представник адміністрації Макрона.

У Парижі вважають, що позиції Києва зміцнилися

Особливу ставку Париж робить на аргумент про зміну ситуації на користь України. «Трамп любить переможців. Минулого року у Зеленського не було сильних карт. Але ситуація змінилася», – сказав один із французьких дипломатів.

Серед факторів, які, на думку європейських чиновників, посилили позиції Києва, називають масштабний кредит Європейського Союзу обсягом €90 млрд, труднощі російської армії на фронті та розвиток оборонного співробітництва України з країнами Перської затоки.

Франція шукає особливий підхід до Трампа

Politico також зазначає, що Франція доклала додаткових дипломатичних зусиль для налагодження контакту з американським президентом. Зокрема, дату проведення саміту змінили з урахуванням дня народження Трампа, а після офіційних заходів для нього запланували окрему урочисту вечерю у Версалі.

За словами французьких чиновників, відносини між Макроном і Трампом останнім часом помітно покращилися. Лідери регулярно спілкуються телефоном, а прямий стиль французького президента вважається ефективним для взаємодії з господарем Білого дому.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що провів «хороші розмови» з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. За словами президента США, обидва лідери нібито демонструють готовність до діалогу, а сам він бачить нові перспективи для пошуку шляхів завершення війни.

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Теги: переговори Дональд Трамп Європейський Союз Еммануель Макрон

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