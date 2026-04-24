Венеційська бієнале відсторонила РФ та Ізраїль

Іванна Гончар
Виставка стартує 9 травня, участь у ній візьмуть понад 100 митців з різних країн світу.
Рішення ухвалили напередодні старту виставки у Венеції

Журі Міжнародної художньої виставки у Венеції вирішило не розглядати художників із Росії та Ізраїлю у боротьбі за головні нагороди. У заяві зазначається, що рішення пов’язане зі звинуваченнями Міжнародного кримінального суду щодо лідерів цих країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Журі утримається від розгляду представників країн, лідерів яких Міжнародний кримінальний суд звинувачує у злочинах проти людяності», – зазначено у повідомленні.

Йдеться, зокрема, про російського диктатора Володимира Путіна та прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Нагадаємо, Європейська комісія попередила організаторів виставки «Венеційська бієнале» про можливе припинення грантового фінансування через рішення повернути Росію до участі у 2026 році. 

Також повідомлялось, що Україна проводить активну роботу, аби не допустити появи російських учасників на одній із найпрестижніших мистецьких виставок світу – Венеційській бієнале. Це питання стало одним із пунктів обговорення під час нещодавнього візиту президента України до Італії. 

Читайте також:

Читайте також

Катаріна Матернова відреагувала на черговий терор Росії
«Ще одна ніч болю для України». Посол Євросоюзу засудила нічну атаку окупантів
24 березня, 12:48
У лютому пройшов черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією
Зеленський відповів, чи заплановані тристоронні переговори найближчим часом
27 березня, 22:56
У Москві затримали до 12 осіб через протести проти блокування інтернету
У Росії влада заявила про смерть Telegram. Міста охопили протести проти блокування інтернету
29 березня, 20:44
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 4-5 квітня
3 квiтня, 17:05
Джокер та Мессі опинилися в одному окопі з окупантами, але зуміли взяти їх у полон
Розвідники «Скелі» здолали окупантів у рукопашному бою та взяли їх у полон
12 квiтня, 18:15
Вчителі з РФ повелися на провокацію та виголосили змінену промову Гітлера
Російські вчителі зачитали промову Гітлера у школах (відео)
21 квiтня, 11:06
Кремль робить із Криму суцільну військову базу
Крим стає військовим хабом РФ: ГУР назвав мету Кремля
22 квiтня, 04:31
За словами місцевих, вони зверталися в усі можливі інстанції, але отримували лише формальні відповіді
Жителі села Борискіно в Росії попросили Папу Римського відремонтувати дорогу
22 квiтня, 04:46
У Ростові-на-Дону тигр налякав росіян під час вистави у цирку
У цирку в Росії тигр втік до глядацької зали та налякав росіян (відео)
22 квiтня, 11:35

Соціум

Венеційська бієнале відсторонила РФ та Ізраїль
Венеційська бієнале відсторонила РФ та Ізраїль
Кличко визнав проблему. Києву бракує грошей на енергостійкість
Кличко визнав проблему. Києву бракує грошей на енергостійкість
РФ спробувала розхитати ЄС. ЦПД заявив про штучні «протести» на Кіпрі
РФ спробувала розхитати ЄС. ЦПД заявив про штучні «протести» на Кіпрі
Путін знайшов новий ринок. Саудівська Аравія наростила закупівлі мазуту з РФ
Путін знайшов новий ринок. Саудівська Аравія наростила закупівлі мазуту з РФ
США зірвали перевезення іранської нафти в міжнародних водах (відео)
США зірвали перевезення іранської нафти в міжнародних водах (відео)
РФ втратила можливість вести війну проти Балтії до 2028 року
РФ втратила можливість вести війну проти Балтії до 2028 року

Новини

Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Вчора, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
22 квiтня, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
22 квiтня, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
22 квiтня, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
