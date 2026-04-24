Венеційська бієнале відсторонила РФ та Ізраїль
Рішення ухвалили напередодні старту виставки у Венеції
Журі Міжнародної художньої виставки у Венеції вирішило не розглядати художників із Росії та Ізраїлю у боротьбі за головні нагороди. У заяві зазначається, що рішення пов’язане зі звинуваченнями Міжнародного кримінального суду щодо лідерів цих країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.
«Журі утримається від розгляду представників країн, лідерів яких Міжнародний кримінальний суд звинувачує у злочинах проти людяності», – зазначено у повідомленні.
Йдеться, зокрема, про російського диктатора Володимира Путіна та прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.
Нагадаємо, Європейська комісія попередила організаторів виставки «Венеційська бієнале» про можливе припинення грантового фінансування через рішення повернути Росію до участі у 2026 році.
Також повідомлялось, що Україна проводить активну роботу, аби не допустити появи російських учасників на одній із найпрестижніших мистецьких виставок світу – Венеційській бієнале. Це питання стало одним із пунктів обговорення під час нещодавнього візиту президента України до Італії.
