Венеційська бієнале відсторонила РФ та Ізраїль

Виставка стартує 9 травня, участь у ній візьмуть понад 100 митців з різних країн світу.

Рішення ухвалили напередодні старту виставки у Венеції

Журі Міжнародної художньої виставки у Венеції вирішило не розглядати художників із Росії та Ізраїлю у боротьбі за головні нагороди. У заяві зазначається, що рішення пов’язане зі звинуваченнями Міжнародного кримінального суду щодо лідерів цих країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Журі утримається від розгляду представників країн, лідерів яких Міжнародний кримінальний суд звинувачує у злочинах проти людяності», – зазначено у повідомленні.

Йдеться, зокрема, про російського диктатора Володимира Путіна та прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Нагадаємо, Європейська комісія попередила організаторів виставки «Венеційська бієнале» про можливе припинення грантового фінансування через рішення повернути Росію до участі у 2026 році.

Також повідомлялось, що Україна проводить активну роботу, аби не допустити появи російських учасників на одній із найпрестижніших мистецьких виставок світу – Венеційській бієнале. Це питання стало одним із пунктів обговорення під час нещодавнього візиту президента України до Італії.